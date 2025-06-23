Трамп и премия мира: чего достиг миротворец Трамп с начала 2025 года?

Трамп, мечтающий о Нобелевской премии мира, обещал миру – мир в предвыборной кампании и на старте своего второго президентского срока. С тех пор он успел устать от урегулирования украинского вопроса, развязать торговую войну с Китаем, ударить по Ирану и… стать номинантом на премию мира. Как это удалось Трампу и почему он так жаждет получить Нобелевку?

Опытный бизнесмен Дональд Трамп в предвыборной кампании забросил удочку с яркой привлекательной наживкой:

"Я сделаю то, чего не сможет сделать никто другой. Я предотвращу третью мировую войну"

После инаугурации Трамп продолжил делать громкие заявления и обещать. Как изменилась ситуация за пять месяцев? Конфликты, которые Трамп обещал моментально завершить, продолжаются до сих пор. Более того, вспыхивают новые – в том числе и при участии США.

Конфликт на Украине

В предвыборной кампании миротворец-Трамп обещал покончить с украинским конфликтом за день, потом – за две недели, потом – за 100 дней. Затем Трампа стало раздражать то, что быстрых результатов добиться не удается, он заявил, что переговоры зашли в тупик. К началу мая 2025 года США отказались от посреднической роли, заявив, что пришло время для прямых переговоров.

Отметим, что РФ и Украина приступили к диалогу после того, как Трамп отошел в сторону. В Стамбуле уже состоялось две встречи, они прошли 16 мая и 2 июня, третья планируется в ближайшее время.

Конфликт Израиля и Палестины

Этот конфликт Трамп надеется решить не в первый раз – еще в 2016 году он заявлял о планах организовать "мать всех сделок", заключив соглашение, которое положит конец арабо-израильскому противостоянию.

В 2025 году лучшим вариантом решения ситуации с сектором Газа Трамп считает переселение 2 млн палестинцев из анклава в третьи страны – в том числе Сомали и Сирию. Контроль над сектором Газа США готовы взять на себя, на побережье Трамп задумал построить курорт, "Ривьеру Ближнего Востока". Этот план, который противоречит международному праву, был поддержан Израилем, но отвергнут мировым сообществом.

Армия Израиля возобновила удары по сектору Газа 18 марта. Это были первые, но не последние удары с начала 2025 года и с момента прихода к власти Трампа.

По некоторым данным, Штаты пока не отказались от идем переселения жителей Газы: в середине мая появились сообщения о том, что администрация Трампа пытается договориться с Ливией о переселении 1 млн палестинцев в обмен на разблокировку $30 млрд, которые были заморожены с момента свержения режима Муаммара Каддафи.

В конце мая Вашингтон представил новое предложение по урегулированию в Газе, оно было принято Израилем, и, по заявлениям США, отвергнуто ХАМАС – однако палестинское движение отрицает отказ от соглашения.

4 июня Вашингтон наложил вето на проект резолюции Совбеза ООН, согласно которой огонь в секторе Газа должен быть прекращен незамедлительно. Документ поддержали все остальные члены СБ ООН, но США помешали принятию резолюции.

14 июня американский президент заявил, что Газа "почти готова сдаться", так что вскоре конфликт может завершиться, что по оценке Трампа можно будет считать миротворческим успехом.

Конфликт Израиля и Ирана

На фоне переговоров США и Ирана по ядерному соглашению в 2025 году стартовала военная операция Израиля "Восходящий лев", ее начали в пятницу 13 июня. Целью стала остановка иранской ядерной программы. В ответ Иран в тот же день начал операцию "Истинное обещание-3" против Израиля.

Иран не готов отказываться от обогащения урана и использования атома в мирных целях. Израиль (как и США) видит угрозу в ядерной программе Ирана. Чтобы снять эту угрозу Трамп 22 июня отдал приказ о бомбардировке Ирана – по его заявлениям, ядерные объекты Фордо, Исфахан и Натанз были уничтожены.

Утром 24 июня Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем.

"Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток - настоящие победители! "

– Трамп

Бомбардировку Ирана Трамп ставит себе в миротворческую заслугу: по его словам, удар США способствовал заключению перемирия.

Американский лидер заявил о прекращении "12-дневной войны".

Иран и Израиль на момент написания материала не остановили обмена ударами и угрозами.

Конфликт Индии и Пакистана

В Кашмире 22 апреля 2025 года произошел теракт, ответственность за который взяли террористы. После этого Индия и Пакистан приступили к обмену ударами, Индия обвинила Исламабад в поддержке боевиков. В ночь на 7 мая Индия объявила о старте операции "Синдур", целью которой были названы "террористические объекты" на территории Пакистана. В ответ Пакистан ударил по Индии, сообщалось об уничтожении пяти индийских истребителей (по версии Индии – трех). В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале операции "Баньян уль-Марсус". Спустя несколько часов Трамп сделал заявление о том, что стороны при посредничестве США договорились о полном и немедленном прекращении огня.

В Индии отрицают, что Штаты принимали какое-либо участие в урегулировании ситуации с Пакистаном. Пакистан же "в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и решающего лидерства" выдвигает кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию.

Трамп и премия мира

В этом году Трамп не в первый раз выдвигается на Нобелевскую премию мира, получить ее ему еще не удавалось. При этом премия мира – давняя мечта амбициозного политика. По его собственным скромным оценкам, он достоин по крайней мере пяти таких премий.

"Они должны были бы дать мне Нобелевскую премию за Руанду и, если вы помните, Конго, Сербию, Косово. Большая премия — это Индия и Пакистан. Я должен был получить ее четыре или пять раз. Я должен был бы получить ее за Авраамовы соглашения — они тоже были бы хорошими"

– Дональд Трамп

При этом он уверен, что получить Нобелевскую премию мира ему не удастся. Почему? Дело не в недостатке его миротворческих заслуг, а в том "что ее дают только либералам".

Прежде Трамп четыре раза был номинирован на премию мира, в марте 2025 года о решении выдвинуть 47-го президента США на Нобелевскую премию заявлял американский конгрессмен-республиканец Даррелл Исса.

В июне 2025 года, накануне ударов США по Ирану, Трамп был выдвинут на премию мира Пакистаном.

Президенты США и Нобелевская премия

Всего четыре американских президента в истории были удостоены Нобелевской премии мира: Теодор Рузвельт в 1906 году, Вудро Вильсон в 1919 году, Джимми Картер в 2002 году и Барак Обама в 2009 году.

По некоторым сведениям, именно наличие премии у Обамы не дает покоя Трампу. Обама был предшественником Трампа на посту президента и множество раз его политические решения подвергались жесткой критике Трампа. Также Трамп обвинял Обаму в слежке и госизмене, а срок его правления называл катастрофой. Тем не менее, Фонд Нобеля наградил Обаму премией мира "за исключительные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми".

Будет ли в Осло оценена дипломатия Трампа? Покажет время.