Трамп солидарен с Путиным в стремлении заключить всеобъемлющий мир по Украине

По Украине должно быть заключено всеобъемлющее мирное соглашение, а не временное прекращение огня. Такого мнения придерживаются как Путин, так и Трамп.

Американский президент Дональд Трамп после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным провел с борта самолета телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, в которых отметил, что вместе с Путиным выступает за заключение по Украине всеобъемлющего мирного соглашения, а не соглашения о временном прекращении огня. Об этом со ссылкой на источник пишет корреспондент Axios Барак Равид.

"Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что Путин заинтересован не в прекращении огня, а во всеобъемлющем урегулировании, которое положит конец войне. Источник, принимавший участие в телефонном разговоре, отметил, что Трамп добавил: "Быстрое (заключение) мирной сделки лучше, чем прекращение огня"

Президент США оценил переговоры с российским лидером на 10 из 10. В понедельник он пригласил в Вашингтон Владимира Зеленского. Также сообщается, что планируется начать подготовку к трехстороннему саммиту РФ, США и Украины.