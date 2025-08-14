Президент США рассказал союзникам по НАТО о беседе с Путиным

После встречи с Путиным в Анкоридже Трамп провел телефонные разговоры с Зеленским и с лидерами стран НАТО, сообщили в Белом доме.

Американский лидер Дональд Трамп после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным совершил звонок Владимиру Зеленскому, а также союзникам по Североатлантического альянсу, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, в ходе перелета с Аляски в Вашингтон Трамп провел "продолжительный разговор" с Зеленским. После этого также с борта самолета состоятся его разговор с лидерами стран НАТО.

Отметим, что по окончании Российско-американских переговоров и пресс-конференции Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что в достижении урегулирования на Украине "придется немного поучаствовать европейским странам".