США близки к сделке с Россией по Украине – Трамп

Глава Белого дома заявил после встречи с российским лидером, что они близки к сделке по Украине. При этом он допускает, что Украина не согласится на нее.

Соединенные Штаты и Россия близки к тому, чтобы оформить сделку по Украине. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп.

В интервью Fox News он акцентировал внимание на том, что теперь Украина должна согласиться на это.

"Думаю, мы очень близки к этому. Теперь Украине надо согласиться на это. Быть может, они скажут "нет", потому что (Джо Байден) раздавал им деньги так, словно это конфеты. Европа также выделила им много денег"

– глава Белого дома

Он также поведал, что сегодняшняя встреча с Владимиром Путин получилась очень теплой.

"И это очень хорошо, когда они (Россия и США) ладят между собой"

– президент США

Напомним, первая с 2018 года личная встреча лидеров РФ и США состоялась 15 августа на Аляске. Она прошла в узком формате и длилась около трех часов.