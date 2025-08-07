Вестник Кавказа

Трамп не отказался от идеи ввести новые санкции против России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американский лидер допускает введение новых антироссийских санкций. По его словам, они станут разрушительными для экономики России.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает, что введет новые антироссийские санкции. Такое заявление он сделал в интервью Fox перед переговорами с российским президентом Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что эти ограничительные меры окажут разрушительное влияние на экономику России.

"Если я введу так называемые вторичные санкции или вторичные пошлины, то это окажет очень разрушительный эффект на них. Но если я должен это сделать, я это сделаю. Возможно, этого не придется делать"

– глава Белого дома

Напомним, первая за шесть лет личная встреча президентов РФ и США состоялась в пятницу на Аляске. Она прошла в узком формате и длилась около трех часов.

1260 просмотров

