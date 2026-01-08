Шторм столкнул два судна на стоянке в Керчи

В Керчи на якорной стоянке произошел навал судов, причиной которого стал шторм, бушующий в Черном море – столкнулись танкер и теплоход, к счастью, обошлось без пострадавших, сообщили спасатели.

Шторм, разбушевавшийся в Черном море, привел к столкновению двух судов, стоявших на якорной стоянке в Керчи, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

"В городе Керчь на якорной стоянке № 471 произошел навал судов – танкера "Санар-14" и теплохода "Виктор Таратин". К счастью, обошлось без пострадавших"

- МЧС Крыма

Инцидент обошелся "малой кровью", спасатели даже не зафиксировали разлива нефтепродуктов. В помощи оба судна не нуждаются и стоят на якорях, отметили в МЧС.

В сообщении не указывается, был ли танкер загружен нефтью, однако штормовое предупреждение, действующее в регионе, должно было вызвать опасения в безопасности погоды у команды, сообщили в МЧС по региону.

Всего сегодня за день из-за непогоды в Крыму произошло шесть происшествий, связанных с падением деревьев и повреждением инженерных коммуникаций. Все они уже ликвидированы, добавили в пресс-службе ведомства.