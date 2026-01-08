Иран наращивает транзит через порт Чабахар

Власти Ирана почти вдвое нарастили транзит через порт Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны – с 21 марта он вырос на 86%, до 10,7 тысяч тонн.

Иран наращивает транзит грузов, в частности через порт Чабахар в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана – только за 9 месяцев минувшего 2025 года он вырос на 86%, рассказал заместитель директора Южного управления автомобильных и грузовых перевозок провинции Систан и Белуджистан Мехрулла Дамуг.

За это время через порт Чабахар было перевезено около 10,7 тыс т грузов, по большей части - солнечные панели, краны, сахарный тростник, красильные материалы и другие товары, поведал чиновник, передает Trend.

Порт играет основную роль в расширении доступа стран Центральной Азии к международным водам и грузоперевозкам через восточную часть Ирана, и сейчас один из главных планов иранского правительства - развитие второй фазы порта.

Уже ведется установка портового оборудования, свои инвестиции в гавань будет вкладывать индийская компания IPGL, они в общей сложности составят $370 млн, что позволит порту достичь мощности в 8,5 млн т в год и принимать суда водоизмещением до 100 тыс т, добавил Мехрулла Дамуг.