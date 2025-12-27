Землетрясение произошло в Шамахинском районе Азербайджана

Подземные толчки были зафиксированы в субботу вечером в Шамахинском районе Азербайджана. Их магнитуда почти достигла 4.
Сегодня вечером в Шамахинском районе Азербайджана случилось землетрясение, о нем сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
В сообщение говорится, что подземные толчки произошли в 18.55 по местному времени (17.55 мск).
В центре также уточнили, что магнитуда землетрясения составила 3,8. Его очаг залегал на глубине 13 км.