Землетрясение произошло в Шамахинском районе Азербайджана

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Подземные толчки были зафиксированы в субботу вечером в Шамахинском районе Азербайджана. Их магнитуда почти достигла 4.

Сегодня вечером в Шамахинском районе Азербайджана случилось землетрясение, о нем сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

В сообщение говорится, что подземные толчки произошли в 18.55 по местному времени (17.55 мск).

В центре также уточнили, что магнитуда землетрясения составила 3,8. Его очаг залегал на глубине 13 км.

