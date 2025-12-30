Казахстанские спасатели выручили 28 замерзающих пассажиров автобуса

Казахстанские спасатели эвакуировали из сломавшегося автобуса в Костанайской области 28 пассажиров, которые ехали в Россию: они замерзали на трассе, сообщили в МЧС страны.

На трассе в Костанайской области сегодня сломался пассажирский автобус, ехавший в Россию – его 28 пассажиров, в том числе двое детей, замерзали в степи, пришлось вызывать спасателей, сообщили в МЧС Казахстана.

"В 11 километрах от города Лисаковска Костанайской области спасатели оказали помощь пассажирам рейсового автобуса, оказавшегося в затруднительной ситуации на автодороге республиканского значения "Костанай - Карабутак"

- пресс-служба ведомства

Автобус ехал из Шымкента в Россию, но сломался на дороге: починить его своими силами водитель не смог, передает Sputnik Казахстан.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из его салона 28 человек, которых перевезли в пункт обогрева. К счастью, медицинская помощь никому из них не потребовалась, добавили в МЧС.