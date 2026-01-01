Новый поезд свяжет Гянджу и Габалу

ЗАО Азербайджанские железные дороги запускает новый пассажирский маршрут Гянджа-Габала-Гянджа, который станет вторым внутрирегиональным пассажирским маршрутом в стране и будет способствовать развитию внутреннего туризма.

С 12 января в графике движения пассажирских поездов ЗАО Азербайджанские железные дороги (AЖД) появится новый пассажирский состав, который будет регулярно курсировать по маршруту Гянджа-Габала-Гянджа, сообщили в компании.

Это позволит сделать доступнее транспорт в регионах, расширить межрегиональные транспортные связи и мобильность, став вторым внутрирегиональным пассажирским маршрутом AЖД после Гянджа-Мингячевир-Гянджа, рассказали в АЖД, передает Trend.

Обслуживать маршрут будут современные электропоезда с сидячими местами: с железнодорожной станции Гянджа в Габалу такой поезд будет уходить ежедневно в 10:10, а возвращаться из Габалы в Гянджу в 18:00, в пути он будет находиться 1 час 50 минут.

На пути длиной в 139 км состав будет делать остановки в Герани, Евлахе, Леки и Агдаше.

Новый маршрут позволит ежедневно совершать поездки из Баку в Габалу и обратно благодаря удобному расписанию: до станции Леки можно будет доехать в 10:50 поездом Баку-Газах, а затем пересесть на поезд Гянджа-Габала, который проходит эту станцию в 11:12. Интервал в 17 минут разделяет эти два поезда ни на обратном пути, сообщили в АЖД.

Новый пассажирский маршрут станет очередным шагом к повышению транспортной доступности между западными и северо-западными регионами страны и развитию внутреннего туризма, заверили в компании.