Транскам полностью открыт для транспорта

Все виды автомобильного транспорта теперь снова могут передвигаться по Транскавказской автомагистрали (Транскам) – дорога расчищена и безопасна.

Движение всех видов транспорта стало возможно на Транскавказской магистрали (Транскаме) в субботу вечером, такое сообщение распространило МЧС по Северной Осетии.

В нем говорится, что Транскам было решено открыть, так как дорога уже расчищена, и транспортные средства могут безопасно перемещаться по ней.

В частности, открыт участок от населенного пункта Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля. Транспорт может двигаться по нему в обоих направлениях с пяти часов вечера по московскому времени.

Напомним, что запрет на движение всех видов транспорта по Транскаму был введен накануне из-за непогоды. Закрыта была и Военно-Грузинская дорога. На момент написания этого материала проезд через Верхний Ларс доступен легковым машинам и автобусам, но не фурам.