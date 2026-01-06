Вестник Кавказа

На мине ВС Армении в Агдеринском районе подорвался сапер

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Агдеринском районе Азербайджана один из участников разминирования Карабаха наступил на противопехотную мину, оставленную оккупационными войсками Армении.

Как рассказали в азербайджанском Агентстве по разминированию ANAMA, сегодня днем произошел очередной минный инцидент. При проведении саперных работ в Агдеринском районе Азербайджана на противопехотной мине, заложенной оккупационными силами Армении в годы Карабахской войны, подорвался Эльвин Каримов.

Уточняется, что взрыв произошел в селении Гызылоба. Миной Эльвину Каримову, работавшему на разминировании по линии неправительственных организаций, оторвало правую ступню.

По данным ANAMA, Каримов был немедленно доставлен в клинику, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас по оценкам медиков он находится в удовлетворительном состоянии.

