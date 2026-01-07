Цена нефти Azeri Light на мировом рынке выросла на 4,37%

Стоимость азербайджанской нефти Azeri Light достигла отметки в $68 за баррель. Рост составил более 4%.

Отметим, что в бюджете АР цена на нефть зафиксирована на уровне $65.

Напомним, что максимальная стоимость нефти Azeri Light была достигнута летом 2008 года. Тогда цена за баррель поднялась до отметки в $149,66.