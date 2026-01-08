На Сочи надвигаются лавины и ледяной дождь

Новый разгул зимней стихии ожидает Сочи и в целом Краснодарский край в ближайшие дни: в сочинских горах вероятны лавины, а на равнинной части пройдет холодный ливень со снегом и мощным ветром.

Жители Сочи получили сообщения о лавиноопасности от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По оценкам метеорологов, лавины могут сойти в горах Сочи в течение ближайших трех дней.

Зона лавинного риска расположена выше отметки в 1 км.

Одновременно Сочи, как и значительную часть Краснодарского края, ожидает ледяной дождь, о чем предупредили в кубанском ГУ МЧС РФ: холодный ливень будет сопровождаться снегопадом, грозой и мощными порывами ветра до 90 км/ч. В горах скорость ветра может превысить 120 км/ч.

Также синоптики прогнозируют в эти дни повышение уровня малых рек из-за обильных осадков. В совокупности стихия может привести к повторению последствий мощного снегопада на Кубани в последние дни 2025 года – обрыву проводов ЛЭП, падению деревьев и сильной гололедице.