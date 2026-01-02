Власти Тбилиси направят почти $260 млн на развитие транспорта

Бюджет Тбилиси в этом году составит 2,2 млрд лари, около трети будет направлено на реализацию транспортных проектов.

В Тбилиси вступил в силу бюджет города, рассчитанный на текущий год. На развитие различных отраслей города власти столицы направят 2,2 млрд лари ($821,7 млн), почти 700 млн лари ($260 млн) пойдут на развитие транспорта.

Часть транспортных средств будет направлена на строительство трамвайной линии, а также на восстановление канатных дорог.

Около $114 млн направят на переселение из аварийного жилья. Чуть менее $100 млн направят на строительство детских садов. Порядка $70 млн будет направлено на сферу здравоохранения.