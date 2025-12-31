Арзу и Алена Алиевы посетили слабовидящих детей в Приюте и учреждении социальной реабилитации

В субботу глава Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева совершили визит в бакинский Приют при Минтруда Азербайджана, чтобы побывать в гостях у слабовидящих детей, находящихся на лечении в этой социальной структуре.

Накануне в Приюте и учреждении социальной реабилитации – структуре Агентства социальных услуг при Минтруда Азербайджана – побывали глава Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева. Целью их визита стал осмотр отдела Приюта, где лечатся и проходят реабилитацию слабовидящие дети.

Работники социальной структуры показали гостьям, как ведется работа со слабовидящими детьми, как устроены рабочие места офтальмологов и психолога.

По информации азербайджанских СМИ, Арзу Алиевой и Алене Алиевой была представлена концертная программа, в рамках которой с самодеятельными музыкальными номерами выступили маленькие жители Приюта.

Также дети передали им сделанные собственными руками подарки. В завершение визита Арзу Алиева и Алена Алиева сделали общее фото с сотрудниками Приюта и детьми.