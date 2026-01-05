Танкер Caminero задержан в территориальных водах Грузии

Береговая охрана пограничной полиции Грузии (находится в подчинении МВД) задержала танкер, двигавшийся под флагом Панамы в грузинских территориальных водах, соответствующее сообщение распространила пресс-служба пограничной полиции.
"Сотрудники департамента береговой охраны пограничной полиции МВД задержали плавающий под флагом Панамы танкер Caminero в территориальных водах Грузии за факт нарушения правил судоходства"
– сообщение пограничной полиции
Капитан танкера, имеющий турецкое гражданство, стал фигурантом административного производства по ст. 114, в которой говорится о нарушении правил судоходства. Ему предстоит выплатить штраф в размере 15 тыс лари (порядка $5,5 тыс). После его уплаты танкер снова сможет свободно перемещаться.