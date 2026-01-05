Вестник Кавказа

Танкер Caminero задержан в территориальных водах Грузии

Танкер Caminero задержан в территориальных водах Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинская береговая охрана задержала танкер под флагом Панамы, который нарушил правила судоходства в территориальных водах страны.

Береговая охрана пограничной полиции Грузии (находится в подчинении МВД) задержала танкер, двигавшийся под флагом Панамы в грузинских территориальных водах, соответствующее сообщение распространила пресс-служба пограничной полиции.

"Сотрудники департамента береговой охраны пограничной полиции МВД задержали плавающий под флагом Панамы танкер Caminero в территориальных водах Грузии за факт нарушения правил судоходства"

– сообщение пограничной полиции

Капитан танкера, имеющий турецкое гражданство, стал фигурантом административного производства по ст. 114, в которой говорится о нарушении правил судоходства. Ему предстоит выплатить штраф в размере 15 тыс лари (порядка $5,5 тыс). После его уплаты танкер снова сможет свободно перемещаться.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
900 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.