Токаев и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня провели телефонный разговор.

Телефонный разговор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялся сегодня по инициативе Тель-Авива, сообщает Акорда.

В заявлении говорится, что главы государств с большим удовлетворением указали на поступательное развитие многопланового сотрудничества, которое ведется на протяжении многих лет между странами.

Токаев и Нетаньяху подтвердили настрой на продолжения углубления казахстанско-израильского взаимодействия по широкому кругу вопросов, причем как двусторонних, так и многосторонних.

"Отдельно Биньямин Нетаньяху выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за решение о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама"

– Акорда

Израильский премьер охарактеризовал этот поступок как "смелый и дальновидный", отметив, что данный шаг сыграет большую роль в упрочении мира, стабильности и международного диалога.

Кроме того, участники беседы договорились поддерживать активные контакты, имея при этом в виду и организацию визитов на высшем уровне.