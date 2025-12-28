Пятнадцать школ модернизировали в Кабардино-Балкарии за прошлый год

Капитальный ремонт 15 школ провели в минувшем году в Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Шесть из них находятся в Нальчике.

Масштабный ремонт 15 школ осуществили в прошлом году в КБР по национальному проекту "Молодежь и дети", об этом рассказали в администрации главы КБР.

В сообщении подчеркивается, что речь идет о реализации крупного проекта по модернизации образовательной среды.

"Благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" было отремонтировано 15 школ республики"

– администрация главы КБР

В том числе в столице региона Нальчике были отремонтированы шесть школ, в которых будут обучаться 4,9 тыс детей.

Кроме того, капитальный ремонт затронул школы Черекского и Прохладненского районов, а также ряда городов: Прохладный, Баксан и Терек.

В общей сложности теперь свыше 10,5 тыс детей смогут учиться в отремонтированных образовательных учреждениях.