Коммерческие запасы нефти в России выросли на полмиллиарда тонн

Россия восполнила добытую за прошлый год нефть: при производстве 0,52 млрд т геологоразведка нашла 0,67 млрд т в 2025 году, из них 0,49 млрд т готовы к добыче.

Как рассказал глава Роснедр Олег Казанов, в прошлом году российские нефтяники полностью компенсировали добытые объемы нефти геологоразведкой новых запасов. Он подчеркнул, что к добыче за год были подготовлены 0,49 млрд т нефти.

Всего прирост коммерческих запасов нефти в России составил 0,67 млрд т за 2025 год, однако порядка 180 млн т еще готовятся к добыче, отметил Олег Казанов.

Напомним, что в прошлом году в России было добыто около 0,52 млрд т нефти.

Глава Роснедр также проинформировал о разведке газа в течение года: 650 млрд кубометров готовы к добыче, еще 29 млрд кубометров разведаны и проходят подготовку, пишет РИА Новости.

При этом в 2025 году Россия добыла порядка 685 млрд кубометров природного газа.