Вестник Кавказа

Дорожные службы Дагестана ликвидировали последствия схода лавины

Дорожные службы Дагестана ликвидировали последствия схода лавины
© Фото: пресс-служба Дагавтодора
Специалисты "Дагавтодора" оперативно восстановили движение автомобилей на трассе в Цунтинском дайоне Дагестана, на которую сегодня утром сошла снежная лавина – дорога частично расчищена, работы продолжаются.

Дорожные службы Дагестана оперативно расчистили участок автодороги в Цунтинском районе Дагестана, движение по которой было остановлено из-за схода снежной лавины, сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор".

"В Цунтинском районе на участке автодороги регионального значения "Агвали - Шаури - Кидеро" (49 км), закрытом ранее из-за схода снежной лавины, был обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме"

- сообщение

Сейчас специалисты продолжают работы по расчистке дороги до полной ширины ее проезжей части, отметили в ведомстве, передает "Интерфакс".

Напомним, снежная лавина обрушилась на дорожное полотно сегодня ориентировочно в 4:00 мск: к частью, дорога в это время была пуста, транспортные средства не пострадали, но ее пришлось временно закрыть. Все это время сообщение с населенными пунктами проходило по альтернативному маршруту через Бежтинский участок по другой автодороге.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
875 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.