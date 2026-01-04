Дорожные службы Дагестана ликвидировали последствия схода лавины

Дорожные службы Дагестана оперативно расчистили участок автодороги в Цунтинском районе Дагестана, движение по которой было остановлено из-за схода снежной лавины, сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор".
"В Цунтинском районе на участке автодороги регионального значения "Агвали - Шаури - Кидеро" (49 км), закрытом ранее из-за схода снежной лавины, был обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме"
- сообщение
Сейчас специалисты продолжают работы по расчистке дороги до полной ширины ее проезжей части, отметили в ведомстве, передает "Интерфакс".
Напомним, снежная лавина обрушилась на дорожное полотно сегодня ориентировочно в 4:00 мск: к частью, дорога в это время была пуста, транспортные средства не пострадали, но ее пришлось временно закрыть. Все это время сообщение с населенными пунктами проходило по альтернативному маршруту через Бежтинский участок по другой автодороге.