Власти Ирана готовят суды над задержанными протестующими

Глава Генпрокуратуры ИРИ объявил, что всем задержанным в ходе беспорядков лицам будет предъявлено обвинение в ведении войны против иранского государства. Им грозит смертная казнь.

Генпрокурор Исламской Республики Иран Мохаммад Мовахеди Азад распорядился о внимательном и оперативном подходе прокуратур к расследованию уголовных дел против задержанных протестующих с целью их скорейшей передачи в суды. Азад подчеркнул, что необходимо пресечь деятельность организаторов беспорядков, нацеленных на подчинение Ирана внешним силам.

"Рассмотрение дел должно вестись без каких-либо уступок, без проявления снисхождения, мягкости и потворства"

– Мохаммад Мовахеди Азад

Генпрокурор отметил, что все организаторы и исполнители беспорядков, включая наемников, проходят по одним и тем же статьям уголовного кодекса Ирана – они будут признаны мохаребами. Следствие, по его словам, не должно смягчать обвинение, если задержанный заявит, что был введен в заблуждение.

Также он призвал всех граждан Ирана ответственно относиться к своим действиям и заявлениям, звучащим на улицах, в СМИ и соцсетях, передает Tasnim.

Отметим, что в исламском праве "мохареб" означает лицо, ведущее войну против государства. В Иране за такое преступление полагается смертная казнь.