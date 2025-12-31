Лавина сошла на человека на горнолыжном курорте в Грузии

Снежная лавина сошла на грузинском горнолыжном курорте Тетнулди (регион Сванети), о подробностях рассказала инструктор курорта Ирина Осина.
Изначально СМИ сообщили, что под снежной массой оказались десятки туристов, в том числе россияне. Инструктор опровергла эти данные.
По словам Ирины Осиной, она позвонила начальнику спасательной службы Левану Курдиани, и тот сообщил следующее: подготовленная группа горнолыжников спускалась вне трасс, соблюдая все правила безопасности. Однако в какой-то момент сошла лавина, и под ней оказалась молодая гражданка Грузии.
"Группа знала, как действовать в таких условиях, и спасатели оперативно подключились к спасению. Через полторы минуты девушку общими усилиями освободили из завалов – живую и невредимую"
– Ирина Осина
Инструктор добавила, что граждан России в затронутой природным ЧП группой не было, пишет ТАСС.