Кисловодск установил рекорд по туристическому налогу

Сумма туристического налога, собранного в Кисловодске в прошлом году, оказалась рекордной за все время существования сбора.

Объем собранного за первые три квартала 2025 года туристического налога в Кисловодске уже установил рекорд, рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

По его словам, за январь-сентябрь было собрано свыше 210 млн рублей. Если же принимать во внимание четвертый квартал прошлого года, турналог за который будет оплачен в первом квартале 2026 года, то в общей сложности сумма может составить до 300 млн рублей.

"Это является абсолютным рекордом по сравнению с ранее уплачиваемым курортным сбором, который взимался с мая 2018 года по декабрь 2024 года"

– Евгений Моисеев

Градоначальник подчеркнул, что такая динамика соответствует росту туристического потока: число гостей, приезжающих на отдых в город, растет четвертый год, начиная с окончания пандемии.