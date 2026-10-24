Что происходит с самолетами в Европе: угрозы минирования, перенос рейсов, экстренные посадки

Более 50 европейских рейсов пострадали от ложных угроз о взрывчатых веществах на борту, начиная с понедельника, 2 ноября. Международная организация гражданской авиации сообщает, что в ситуацию вовлечены уже как минимум 16 стран Европы, которые принимают, отправляют и обеспечивают вынужденную посадку самолетов, на которых, предположительно, есть бомбы.

Что происходит с пассажирскими авиаперевозками в Европе, какие рейсы и страны пострадали, кто стоит за этой волной угроз и что делают авиакомпании и правительства затронутых государств?

Что происходит в Европе с авиарейсами?

Все началось в понедельник, 2 ноября. Рейс из Великобритании в Болгарию был перенаправлен после получения ложного сообщения о минировании. Поскольку для авиации единичные ложные угрозы - привычное явление, инцидент в понедельник не приобрел большой огласки, тем более, что экстренной ситуации, как таковой, не было. Однако на следующий день все повторилось.

3 ноября случилась целая серия инцидентов: семь самолетов по всей Европе получили угрозы о минировании. Первым стал рейс из лондонского Хитроу, который летел в Варшаву, однако был перенаправлен во второй аэропорт страны, Модлин, находящийся за пределами столицы. Boeing 737 Max приземлился без происшествий, однако Модлин после этого был временно закрыт. Все пассажиры рейса были эвакуированы, а самолет обыскан: никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

4 ноября был день затишья: ни одного сообщения о бомбах в европейских самолетах не поступало, однако 5 ноября как минимум 30 рейсов получили предупреждения, а 6 ноября к полудню - еще 17. Ни на одном из самолетов бомбы обнаружено не было.

Какие страны пострадали от угроз?

Издание El Pais, ссылаясь на заявление Международной организации гражданской авиации, сообщает, что от ложных угроз пострадали как минимум 16 стран Европы. Среди них:

Италия

Испания

Чехия

Великобритания

Франция

Болгария

Бельгия

Португалия

Польша

Финляндия

Австрия

Румыния

Греция

Дания

Ирландия.

В числе авиалиний, чьи рейсы были ложно заминированы - ирландские Ryanair и Aer Lingus, венгерские Wizz Air, финские Finnair, польские LOT Polish Airlines, греческие Aegean Airlines, сербские Air Serbia, испанские Iberia.

Кто стоит за угрозами о минировании?

Ни одна организация или государство не взяли на себя ответственность за происходящее с пассажирскими авиарейсами в Европе. Еврокомиссар по транспорту заявил, что пока рано строить предположения в отношении того, кто стоит за этими преступлениями, и в целом заявлять о том, что все они каким-то образом связаны. По имеющимся данным, угрозы приходят на почту авиакомпаниям с указанием рейсов, на которых, предположительно, находятся взрывные устройства.

Инциденты с авиалиниями происходят на фоне других диверсий в Европе за последнее время: в начале недели в ряде европейских стран хакеры вывели из строя холодильное оборудование в десятках магазинах. Также пострадали французские банки крови.

Что делают при угрозе минирования самолета?

Европейские авиалинии, получая сообщение о минировании, первым делом оценивают его релевантность. Если угроза кажется им весомой, информация передается пилотам рейса, которому угрожают. Далее решение принимает экипаж воздушного судна. Если самолет во время получения сообщения о бомбе находится на земле, пассажиров эвакуируют и проводят досмотр судна. Если рейс уже совершается, приоритет - приземлиться как можно быстрее и безопаснее. Экстренная посадка нередко совершается не в аэропорту прибытия.

Какие убытки несут европейские авиалинии?

Каждая ложная угроза минирования обходится авиакомпаниям недешево: в десятки, и даже сотни тысяч долларов. Эксперт по авиационной безопасности, Филип Баум, утверждает, что расходы на один рейс, пострадавший от ложной угрозы, могут достигать $250 тысяч. Авиакомпаниям приходится оплачивать дополнительное топливо, обслуживание самолета не в аэропорту назначения, дополнительные часы работы экипажа, размещение и питание пассажиров и перебронирование билетов, а также работу служб безопасности.

При этом игнорировать угрозы европейские авиакомпании не могут, особенно после инцидента с рейсом FlyDubai в конце сентября, когда один из пилотов самолета, предположительно, пытался устроить катастрофу на воздушном судне, летящем в Тель-Авив.

Опасно ли сейчас летать в Европе?

В настоящее время ряд европейских стран, в том числе Франция, Болгария и Италия, в ответ на угрозы в отношении пассажирских самолетов привлекли военную авиацию для их сопровождения. Между тем, по состоянию на 6 ноября 2026 года, ни одна страна, затронутая массовой волной ложных угроз о минировании рейсов, не закрыла свои аэропорты и не ограничила въезд на свою территорию. Однако пассажирам, собирающимся лететь любыми европейскими авиалиниями в ближайшее время, стоит заблаговременно проверять статус рейса, внимательно следить за новостями авиакомпании, которой они собираются лететь, и быть готовыми к непредвиденным задержкам и вынужденным посадкам.