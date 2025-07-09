Пошлины Трампа помогают развитию БРИКС?

Пока Дональд Трамп решает против кого какие пошлины ввести, многие страны мира, в том числе из БРИКС, размышляют над тем, как снизить зависимость от Вашингтона на фоне происходящих в свободной торговле перемен. Насколько государств БРИКС зависят от США, смогут ли они переориентировать свои торговые потоки и как на это будет реагировать Белый дом?

Трамп против БРИКС

6 июля в своей соцсети Truth президент США Дональд Трамп написал, что любая страна, которая присоединится к анти-американской политике БРИКС, получит дополнительные 10% к уже введённым против них пошлинам. Причина такого гнева: декларация, принятая странами блока после саммита в Бразилии. В ней, без указания конкретных государств, была осуждена политика введения пошлин, которая не соответствует правилам ВТО и может, если продолжится, привести к снижению объёмов глобальной торговли, нанести вред цепочкам поставок и усилить существующее экономическое неравенство. В ответ на угрозу американского президента отреагировали два члена БРИКС: Южная Африка и Бразилия. Южноафриканский лидер Сирил Рамафоса заявил, что нужно ценить возникновение новых центров силы, а лидер Бразилии, Луис Лула да Силва подчеркнул, что президенту такой большой страны как США не стоит угрожать миру по интернету.

БРИКС - новый центр силы?

Угрозы Трампа в отношении БРИКС не беспочвенны: в последнее время организация действительно укрепляется. До прошлого года в неформальное объединение стран входило пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В 2024м году к ним присоединились Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Сегодня своё желание стать частью блока выражают еще три десятка государств, и это не может не пугать власти США. Пока что БРИКС представляет собой, скорее, экономический и геополитический форум, однако его уже окрестили анти-западным блоком и платформой продвижения Глобального Юга.

Почему Трамп боится БРИКС?

Пошлины Трампа - средство контроля глобальной экономики, которое используется посредством политического давления. Пока что все, против кого американский лидер вводит тарифы, готовы с ним сотрудничать в той или иной форме, при этом отказываясь от открытой критики. Между тем, БРИКС - явная опасность, поскольку представляет собой союз единомышленников, каждый из которых так или иначе страдает от нынешней политики американского руководства. Угрожая странам БРИКС, а также всем, кто готов с ними сотрудничать, Трамп действует на опережение: гораздо проще разобраться с конкурентом, пока его позиции не так сильны.

БРИКС угроза США?

БРИКС - уникальное объединение по многим причинам, которое действительно несёт определённую угрозу для США как крупнейшему участнику мировой торговли:

среди членов БРИКС страны не с самыми дружественными отношениями, как, например, Индия и Китай, однако, несмотря на это они готовы сотрудничать в рамках одной платформы; в БРИКС состоят крупнейшие экономики мира; рынки стран БРИКС огромны: в странах объединения проживает более 40% населения планеты; БРИКС действительно альтернатива западному блоку, финансовая система которого привязана к доллару: опасность такой зависимости стала очевидна в очередной раз, когда Трамп решил ввести пошлины.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто сильнее: БРИКС или США?

Если рассматривать БРИКС и США с точки зрения мировой торговли, то и страны так называемого анти-западного блока, и США, обладают преимуществами и недостатками:

на США приходится 10% мировой торговли, а на БРИКС - около 30%;

США имеют влияние на глобальную финансовую систему, а БРИКС, по большому счёту, нет;

США используют политические рычаги давления для контроля мировой торговли, а БРИКС к таким средствам не прибегает;

все члены БРИКС - члены ВТО, при этом собственной организации, которая бы контролировала торговлю между странами-членами блока, нет.

США теряет торговых партнеров?

На сегодняшний день все члены БРИКC, кроме Ирана, торговые партнёры США, для которых американский рынок, несмотря на текущие проблемы, остаётся достаточно важным. В свою очередь США тоже не готовы отказываться от торговли с рядом крупнейших экспортёров: просто они хотят вести её на своих условиях. Пока что члены БРИКС+ достаточно осторожно реагируют на тарифную политику Трампа, критикуя её, но не переходя в конфронтацию. Сегодня все пытаются договориться с администрацией США, при этом не спеша предпринимать какие-либо активные шаги в противоположном направлении.

Как БРИКС может бросить вызов США?

Больше всего со стороны БРИКС Трамп боится, что торговые отношения стран блока приведут к ослаблению доллара: об этом он прямо заявил во вторник, на встрече с администрацией. В свою очередь БРИКС действительно стремится к дедолларизации торговых обменов: в декларации, опубликованной после саммита в Бразилии, стороны поддержали инициативу трансграничных платежей, которая, если будет осуществлена, может стать альтернативой системы расчётов SWIFT и позволит странам-членам блока использовать собственные валюты в обход доллара. Более того, санкции в отношении любой из стран перестанут быть релевантными, а значит, Запад, и в первую очередь США, утратят, как минимум, частично контроль над мировой финансовой системой, обеспечивающей сегодня глобальную торговлю.

Пошлины Трампа помогают развитию БРИКС?

Сегодня можно с уверенностью сказать, что пошлины Трампа - толчок к большей кооперации со стороны участников БРИКС. Если в 2022 году давление, сопряжённое с зависимостью от западной системы на себе ощутила Россия, а до неё Иран, то сегодня проблемы, в первую очередь, в сфере торговли, коснулись всех без исключения. Возможно, для стран БРИКС это станет стимулом для еще большей кооперации и сотрудничества, но для этого им предстоит выдержать натиск со стороны США.

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