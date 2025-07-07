Вестник Кавказа

Причину страха Запада перед БРИКС объяснили в России

Папка Брикс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России сообщили об отсутствии у БРИКС скрытой повестки. В ведомстве отметили, что страх Запада перед объединением обусловлен его неуверенностью в себе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, почему западные страны боятся этого объединения.

Он подчеркнул, что это связано с их неуверенностью в своих силах.

"Всегда нужен внешний враг, какой-то объект, с которым нужно вести борьбу. Это, наверное, психологи могут объяснить ощущением внутренней ущербности или неуверенности в собственных силах"

– Сергей Рябков

Он также указал на то, что у БРИКС нет никакой скрытой повестки дня.

Напомним, 17-й по счету саммит БРИКС прошел в Бразилии 6-7 июля.

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