Причину страха Запада перед БРИКС объяснили в России

В МИД России сообщили об отсутствии у БРИКС скрытой повестки. В ведомстве отметили, что страх Запада перед объединением обусловлен его неуверенностью в себе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, почему западные страны боятся этого объединения.

Он подчеркнул, что это связано с их неуверенностью в своих силах.

"Всегда нужен внешний враг, какой-то объект, с которым нужно вести борьбу. Это, наверное, психологи могут объяснить ощущением внутренней ущербности или неуверенности в собственных силах"

– Сергей Рябков

Он также указал на то, что у БРИКС нет никакой скрытой повестки дня.

Напомним, 17-й по счету саммит БРИКС прошел в Бразилии 6-7 июля.