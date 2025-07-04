Трамп пригрозил пошлинами странам, поддерживающим БРИКС

США могут ввести дополнительные пошлины в отношении государств, которые поддерживают политику БРИКС. Возможные меры анонсировал Трамп.
Президент США Дональд Трамп объявил, что дополнительные пошлины грозят тем странам, которые поддерживают БРИКС.
"В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет"
– Трамп
Лидеры стран объединения выступают против тарифов Трампа. В декларации участников саммита БРИКС-2025 отмечено, что "односторонние тарифные и нетарифные меры, искажают торговлю и противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО)".
Ранее Трамп выражал беспокойство по поводу угроз доллару как международной валюте со стороны БРИКС. Страны объединения обсуждают возможность создания валюты БРИКС.