Путин заявил об экономическом превосходстве БРИКС над G7

БРИКС по экономическим показателям значительно превосходит другие объединения, включая "Большую семерку" (G7). Об этом заявил 6 июля президент России Владимир Путин.
Выступая по видеосвязи на пленарном заседании саммита БРИКС, он подчеркнул, что на страны этого объединения приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения земли, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ за этот год, составляет уже $77 трлн.
"По этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и Группу семи. Там $57 трлн"
– глава российского государства
Он также акцентировал внимание на том, что страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям.
"Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах"
– президент РФ
Кроме того, он указал на то, что у стран БРИКС огромный человеческий, экономический и политический потенциал.
"Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом"
– Владимир Путин
Он призвал также активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, логистике, торговле и финансах.
"Чтобы максимально воспользоваться открывающимися в этой связи перспективами, важно активизировать сотрудничество государств-участников нашего объединения. Прежде всего в таких областях, как технологии, эффективное освоение ресурсов, логистика и страхование, торговля и финансы"
– российский лидер
Напомним, в воскресенье в Бразилии стартовал 17-й саммит БРИКС. Российскую делегацию, которая прибыла в Рио-де-Жанейро, возглавляет глава МИД Сергей Лавров.