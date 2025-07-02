Путин заявил об экономическом превосходстве БРИКС над G7

Президент РФ сообщил, что БРИКС на сегодняшний день серьезно превосходит другие объединения по экономическим показателям. В частности, он отметил, что совокупный ВВП объединения по паритету покупательной способности почти на $60 больше, чем у стран G7.

БРИКС по экономическим показателям значительно превосходит другие объединения, включая "Большую семерку" (G7). Об этом заявил 6 июля президент России Владимир Путин.

Выступая по видеосвязи на пленарном заседании саммита БРИКС, он подчеркнул, что на страны этого объединения приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения земли, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ за этот год, составляет уже $77 трлн.

"По этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и Группу семи. Там $57 трлн"

– глава российского государства

Он также акцентировал внимание на том, что страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям.

"Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах"

– президент РФ

Кроме того, он указал на то, что у стран БРИКС огромный человеческий, экономический и политический потенциал.

"Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом"

– Владимир Путин

Он призвал также активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, логистике, торговле и финансах.

"Чтобы максимально воспользоваться открывающимися в этой связи перспективами, важно активизировать сотрудничество государств-участников нашего объединения. Прежде всего в таких областях, как технологии, эффективное освоение ресурсов, логистика и страхование, торговля и финансы"

– российский лидер

Напомним, в воскресенье в Бразилии стартовал 17-й саммит БРИКС. Российскую делегацию, которая прибыла в Рио-де-Жанейро, возглавляет глава МИД Сергей Лавров.