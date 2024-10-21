Саммит БРИКС 2025: где и когда пройдет, кто приедет в Бразилию?

В июле пройдет саммит БРИКС с участием глав государств-членов объединения. Где и когда он состоится? Кто председательствует в БРИКС в 2025 году? Кто приедет на саммит? Кто представит Россию?

В рамках председательства Бразилии в БРИКС в 2025 году саммит лидеров стран-участников объединения пройдет в Рио-де-Жанейро. В мероприятии примут участие представители ряда государств.

Когда и где пройдет саммит БРИКС?

XVII саммит БРИКС пройдет с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В 2025 году Бразилия председательствует в объединении, приняв эстафету у России. Предыдущий саммит проходил в октябре 2024 года в Казани.

© Фото: Максим Богодвид/фотохост-агентство photo-summit.brics-russia2024.ru

В 2025 году к объединению присоединилась Индонезия, став первой страной Юго-Восточной Азии в БРИКС. Саммит в Бразилии станет для Индонезии первым в качестве члена организации.

Кто приедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро?

На саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро приедут индийский премьер Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, руководитель Египта Абдель-Фаттас ас-Сиси.

Помимо этого, на мероприятии будут присутствовать президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, глава Индонезии Прабово Субианто, а также президент Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, президент Боливии Луис Арсе и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Россию на саммите БРИКС-2025 представит руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Что касается Владимира Путина, то президент страны примет участие в работе в формате видеоконференции.

Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро также пропустит председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее СМИ писали, что отказ от участия связан тем, что китайский лидер уже дважды в 2025 году встречался с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Пекин на мероприятии представит премьер Ли Цян.

Кто председательствует в БРИКС в 2025 году?

В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия, приняв эстафету у России. Председательство в объединении проходит под девизом "Усиление сотрудничества с Глобальным Югом для более инклюзивного и устойчивого управления".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит отметить, что последний раз Бразилия председательствовала в объединении в 2019 году. Кроме того, страна принимает саммит БРИКС в четвертый раз. До этого саммит дважды организовывался в Бразилиа (апрель 2010 и ноябрь 2019) и Форталезе (июнь 2014).

Россия на саммите БРИКС 2025

От России в Рио-де-Жанейро на саммит БРИКС поедет министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Российский лидер Владимир Путин в этом году пропустит очное мероприятие и подключится к работе дистанционно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как заявил его помощник Юрий Ушаков, решение не ехать в Рио-де-Жанейро связано со "сложностями в контексте требований Международного уголовного суда".

Уточняется, что Путин примет участие в саммите в онлайн-формате.

Иран и БРИКС

Иран стал полноправным членом БРИКС 1 января 2024 года. Президент страны Масуд Пезешкиан принимал участие в саммите БРИКС в Казани октябре того же года. На полях мероприятия он провел переговоры с Владимиром Путиным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На фоне атак Израиля и США на иранские военные и ядерные объекты в июне 2025 году поступали сообщения о том, что Пезешкиан не приедет на саммит в Бразилию. Тем не менее, согласно последним данным, президент ИРИ посетит Рио-де-Жанейро.

Следует добавить, что участники саммита БРИКС также затронут ракетные удары Израиля и США по Ирану. Кроме того, главными темами обсуждений станут вопросы торговли, инвестиций, здравоохранения, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности.