Глава МИД России приедет на саммит БРИКС в Бразилии

В конце этой недели в Бразилии стартует саммит БРИКС. Россию будет представлять на нем руководитель внешнеполитического ведомства.

Глава МИД России Сергей Лавров будет участвовать в саммите БРИКС, который стартует в конце этой недели в Бразилии. Об этом поведала 2 июля официальный представитель внешнеполитического ведомства.

"Шестого-седьмого июля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в 17-м саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, в Бразилии"

– Мария Захарова

Она добавила, что на саммите будут рассматриваться результаты работы БРИКС с начала нынешнего года по трем магистральным направлениям сотрудничества. Кроме того, будут затрагиваться актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи.