Вестник Кавказа

Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС в июле – СМИ

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский лидер не поедет на предстоящий саммит БРИКС в Бразилии. КНР на мероприятии представит премьер Госсовета КНР Ли Цян, пишут СМИ.

Саммит стран БРИКС 6-7 июля в Рио-де-Жанейро может пройти без участия председателя КНР Си Цзиньпина, со ссылкой на ряд источников пишет газета South China Morning Post.

"Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС на следующей неделе в Рио-де-Жанейро"

– сообщение

По данным издания, Си Цзиньпин менее чем за год дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, поэтому может отказаться от поездки.

На саммит в Бразилию может отправиться делегация во главе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Официальных сообщений от китайских властей по данному поводу пока не поступало.

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