Си Цзиньпин и Трамп договорились вскоре продолжить торговые переговоры

Лидеры КНР и США провели телефонный разговор, в рамках которого пришли к договоренности о том, что переговоры по торговле будут продолжены как можно скорее, сообщили в Китае.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в рамках телефонного разговора договорились оперативно продолжить торгово-экономические переговоры, информирует Центральное телевидение Китая.

Согласно его сообщению, Китай и США "продолжат реализацию женевского консенсуса и проведут новый раунд переговоров как можно скорее".

"Обе стороны должны эффективно использовать механизм торгово-экономических консультаций, придерживаться равноправного отношения, уважать интересы друг друга и стремиться к взаимовыгодному результату"

– Си Цзиньпин

В Женеве 10-11 мая состоялась встреча США и Китай, посвященная торгово-экономическим вопросам, по итогу переговоров было объявлено о взаимном сокращении пошлин.