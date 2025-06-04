Трамп поговорил по телефону с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Ранее президент США поговорил по телефону с Владимиром Путиным.
Китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонную беседу с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Центральной телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин вечером 5 июня по пекинскому времени провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом"
- Центральное телевидение КНР
Других подробностей телеканал не привел.
Напомним, в среду у Трампа состоялась телефонная беседа с президентом России Владимиром Путиным. Главы государства обсудили конфликт на Украине и иранскую проблему.