Вестник Кавказа

Трамп поговорил по телефону с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Ранее президент США поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

Китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонную беседу с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Центральной телевидение Китая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин вечером 5 июня по пекинскому времени провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом"

- Центральное телевидение КНР

Других подробностей телеканал не привел.

Напомним, в среду у Трампа состоялась телефонная беседа с президентом России Владимиром Путиным. Главы государства обсудили конфликт на Украине и иранскую проблему.

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