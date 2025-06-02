Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По его словам, беседа продолжалась примерно час с четвертью, во время нее обсуждались конфликт на Украине, а также ситуация с ядерной программой Ирана. Факт проведения беседы подтвердил Дмитрий Песков.

Американский президент Дональд Трамп сообщил о новом телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети TRUTH Social.

Глава США заявил, что беседа с российским лидером длилась примерно один час и 15 минут. Трамп добавил, это был "хороший разговор, однако он не приведет к немедленному миру".

Трамп также отметил, что обсуждал с Путиным иранский вопрос. По его словам, он сказал президенту РФ, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Лидер США считает, что Путин согласен с ним.

Руководитель Штатов также сообщил, что Путин предположительно примет участие в переговорах с Тегераном и "будет полезен в скорейшем их завершении".

В заключение Трамп написал, что иранская сторона медлит с принятием решения по текущему вопросу. Он добавил, что в очень короткий промежуток времени понадобится окончательный ответ.

Факт проведения президентами России и США телефонного разговора подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин сообщил Трампу, что Украина предприняла попытку сорвать переговоры, однако российская сторона на провокации не поддалась. Кроме того, российский лидер сообщил американскому коллеге, что российско-украинские переговоры в Стамбуле оказались полезны.

Также, по словам Ушакова, в ходе сегодняшней беседы главы государств не говорили о меморандумах по урегулированию конфликта на Украине. Ушаков добавил, что вопрос встречи российского лидера и Владимира Зеленского "никогда не стоял в практической плоскости".

Помощник президента РФ рассказал также, что американская сторона не знала о планах нанесения ударов по российским аэродромам.

Он отметил, что американский президент был бы признателен, если бы Москва выступила одной из сторон сделки по иранской ядерной программе.

Ушаков также рассказал об обмене Путиным и Трампом мнениями по перспективам восстановления двустороннего сотрудничества – помощник президента подчеркнул, что у него огромный потенциал. Помощник российского лидера добавил, что президенты оценили разговор как позитивный и продуктивный. Они условились продолжать контакты по ситуации на Украине, как на высшем уровне, так и по другим каналам.