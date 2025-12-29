Трамп изменил все: каким был 2025 год для США?

Американист Владимир Васильев специально для "Вестника Кавказа" проанализировал ключевые события в американской внешней и внутренней политике 2025 года, подведя итоги первого года второго президентского срока Дональда Трампа. По его оценке, глобальность реформ, начатых Трампом, не позволила Вашингтону довести до конца большинство внешнеполитических проектов.

2025 год для США – а вместе с ними и для всех американских союзников и партнеров – стал годом возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа. Трамп вернулся на президентский пост с широкой программой кардинальных перемен как во внутренней, так и во внешней политике Вашингтона, объявив пересмотр стратегического курса, которым Штаты двигались при предыдущем президенте Джозефе Байдене. О том, как это было и что из этого получилось к началу 2026 года, "Вестник Кавказа" побеседовал с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым.

Борьба за ценности

Американист из Российской Академии Наук в первую очередь обратил внимание на масштаб обновлений американской политики, организованных Дональдом Трампом. "Об этом не так много говорят в наших СМИ, но принципиально важным процессом этого года в США стала фактически культурная война, устроенная Трампом в американском обществе. Это война за утверждение новой системы ценностей, за трансформацию всей философии существования Америки, которая затем будет длительно влиять и на политику властей, и на мировоззрение граждан. Конечно, это долгий и трудный процесс в условиях ожесточенного сопротивления Демократической партии, быстрых успехов за год быть и не могло, но движение к смене ценностной ориентации целых сегментов американского общества как минимум начато", – сказал он.

По прогнозу эксперта, это война за возвращение консервативных ценностей в норму американского взгляда на жизнь будет продолжаться в течение всего срока пребывания Трампа у власти.

Разворот внешней политики

Во внешней политике Дональду Трампу в течение года приходилось нивелировать тенденции, сложившиеся при Джозефе Байдене. "Поэтому в течение года внешнеполитическая программа Трампа не смогла дать больших успехов: тенденции в политике США, которые развивались в 2021-2024 годах, не давали возможностей для быстрых перемен внешнего курса Вашингтона. Они требуют длительного переходного периода, чтобы успели сформироваться новые правила игры для желаемой Администрацией Трампа расстановки сил. Из-за этого Трампу, заявившему миротворческую программу по всем направлениям, даже приходилось прибегать к использованию грубой силы – в основном это проявилось в разрешении Израилю напасть на Иран 13 июня и собственным американским ударам по иранским объектам 22 июня", – сообщил Владимир Васильев.

Не силовые компоненты американской внешней политики в течение года были куда менее эффективны, чем рассчитывал Дональд Трамп. "Самый яркий пример здесь – украинский конфликт, который Трамп обещал завершить в течение нескольких дней. Несмотря на множество усилий американской администрации, он еще продолжается, хотя переговоры и продвигаются постепенно к мирному решению. Дело в том, что у украинского конфликта слишком глубокие причины для того, чтобы можно было закончить его, так сказать, одним кавалерийским наскоком", – отметил американист.

Новая стратегия США

Поэтому к концу года Администрация Трампа пришла к необходимости обновления самого фундамента внешней политики США. "5 декабря была опубликована новая Стратегия национальной безопасности США, и по ней стало ясно, что Трамп не просто модернизирует внешний курс Вашингтона, а делает совершенно новый поворот прочь от тех программ и политик, какие американские власти выполняли на протяжении предыдущих восьмидесяти лет. Трамп решил отказаться от блоковой стратегии внешней политики и перейти на стратегию взаимодействия великих государств, независимо от их политической и идеологической ориентации. Это сравнимо с Вестфальской системой, существовавшей до Второй мировой войны. В условиях XXI века это принципиально новый подход", – подчеркнул Владимир Васильев.

Пока нет ясности, насколько Администрации Трампа удастся закрепить новый курс. "В основе этой стратегии лежит не столько институциональная политика, сколько личная дипломатия, состоящая в том, что у Дональда Трампа налажены хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, с главой КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп подчеркивает, что сейчас внешняя политика США держится не на блоковой стратегии, когда Вашингтон поддерживает партнеров по тому или иному блоку независимо от их поведения, а от актуальных, конкретных отношений между государствами и их лидерами. С точки зрения Администрации Трампа, сейчас только этот подход и работает, а блоковая стратегия никуда не ведет", – сказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Тарифная революция

Самую радикальную перемену, которую ощутили все, Дональд Трамп произвел во внешнеэкономической сфере. "Речь о тарифной политике, к которой Трамп в какой-то момент свел решение всех внешнеполитических проблем США и взаимодействия с государствами. Напомню, что в январе 2025 года, когда Трамп вернулся в Белый дом, американские тарифы на импортируемые товары составляли 2%, это де-факто беспошлинная торговля. Сейчас они составляют в среднем 18% – это возвращение подхода столетней давности. На протяжении последних 30 с лишним лет США нацеливались на организацию свободной внешней торговли, с нулевыми тарифами, а Трамп объявил политику протекционизма в американской экономике. На протяжении года мы наблюдали, как мировая экономика адаптируется к этой новой реальности, и период адаптации далеко не закончился", – указал эксперт.

Протекционизм пока что обернулся для США ростом цен на потребительские товары. "Говорить об успешности этого подхода пока довольно сложно. Американские потребители оказались не готовы к политике высоких тарифов, приведшей к всплеску инфляции. Оказалось, что экономическая стратегия Трампа по решению американских проблем во внешней торговле реализуется за счет рядового потребителя, особенно потребителя с невысоким уровнем доходов. Здесь, возможно, Трампа ждут серьезные испытания в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 2026 года, да и президентских выборов 2028 года независимо от того, пойдет ли на выборы он сам или другой кандидат от Республиканской партии", – предупредил Владимир Васильев.

Демократы наносят ответный удар

Под самый конец года политические враги Трампа из Демократической партии организовали атаку на американского президента через публикацию файлов Джеффри Эпштейна, в массиве которых может содержаться компромат для давления на Дональда Трампа и даже запуска новой попытки импичмента.

"Это большой "черный лебедь", совершенно рукотворный, но почти совсем не просчитанный кризис во внутриполитической ситуации США. Его дальнейшее развитие очень сложно прогнозировать, так как он не укладывается в традиционные модели политических успехов и провалов. Сама Администрация и лично Дональд Трамп приложили руку к тому, чтобы проблема файлов Эпштейна всплыла на поверхность и начала работать против них. Для политической системы США она выглядит как стихийное бедствие, экзогенный шок, только начинающий ощущаться истеблишментом и гражданским обществом, но имеющий перспективы стать определяющим фактором. Я бы даже рискнул сказать, что 2026 год в США будет годом файлов Эпштейна", – ожидает Владимир Васильев.

"Этот кризис уже проявляет серьезные проблемы во втором сроке Администрации Трампа. Надо сказать, что это вполне укладывается в американские политические традиции: на протяжении порядка 100 лет в США у всех президентов, которые находились у власти два срока, первый срок показывал определенные успехи и достижения, а второй срок был неудачным. Можно сказать, что американская традиция работает и применительно к Дональду Трампу", – заключил американист.