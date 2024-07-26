Вестник Кавказа

В России максимальный срок ипотеки сократят до 30 лет

В России максимальный срок ипотеки сократят до 30 лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские банки получили рекомендацию ЦБ о том, чтобы не одобрять гражданам ипотечные кредиты на срок, превышающий 30 лет. Нововведение вступит в силу в 2025 году.

С начала нового года получить ипотеку на срок более 30 лет в России станет практически невозможно - в силу вступит новый Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков от ЦБ РФ.

«Рекомендуется заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет»

– текст документа

Кроме того, ЦБ рекомендует ограничить сумму ипотечного кредита - она должна быть не больше 80% от стоимости жилья.

Регулятор считает, что такие ограничения помогут снизить риски долговой нагрузки на граждан, создадут более безопасную финансовую среду для клиентов банков, а также уменьшат вероятность высокорисковых операций.

Документ вступит в силу с января 2025 года, пишут «Известия».

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
675 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В России стартует &quot;монетная неделя&quot;

В России стартует "монетная неделя"

По кредитам нужно вводить &quot;период охлаждения&quot; из-за мошенников - ЦБ РФ

По кредитам нужно вводить "период охлаждения" из-за мошенников - ЦБ РФ

Центробанк России возобновил консультации с МВФ

Центробанк России возобновил консультации с МВФ

Ключевая ставка в России поднята до 19%

Ключевая ставка в России поднята до 19%

Ключевая ставка в среднем составит 19% до конца года - аналитики ЦБ

Ключевая ставка в среднем составит 19% до конца года - аналитики ЦБ

Ключевая ставка может вырасти до 20% в сентябре - Аксаков

Ключевая ставка может вырасти до 20% в сентябре - Аксаков

Ключевая ставка нуждается в значительном изменении – ЦБ РФ

Ключевая ставка нуждается в значительном изменении – ЦБ РФ

Центробанк отверг турецкий сценарий по ставке для России

Центробанк отверг турецкий сценарий по ставке для России

Сильный перегрев экономики стал причиной роста ставки - ЦБ

Сильный перегрев экономики стал причиной роста ставки - ЦБ

Ключевая ставка ЦБ РФ поднята до 18%

Ключевая ставка ЦБ РФ поднята до 18%

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы