В России максимальный срок ипотеки сократят до 30 лет

Российские банки получили рекомендацию ЦБ о том, чтобы не одобрять гражданам ипотечные кредиты на срок, превышающий 30 лет. Нововведение вступит в силу в 2025 году.

С начала нового года получить ипотеку на срок более 30 лет в России станет практически невозможно - в силу вступит новый Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков от ЦБ РФ.

«Рекомендуется заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет»

– текст документа

Кроме того, ЦБ рекомендует ограничить сумму ипотечного кредита - она должна быть не больше 80% от стоимости жилья.

Регулятор считает, что такие ограничения помогут снизить риски долговой нагрузки на граждан, создадут более безопасную финансовую среду для клиентов банков, а также уменьшат вероятность высокорисковых операций.

Документ вступит в силу с января 2025 года, пишут «Известия».