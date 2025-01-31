Многомиллиардный долг скопили жители Дагестана по ипотеке

За два года жители Дагестана увеличили ипотечные долги в 6 раз. Эксперты заявляют, что на рост негативно влияют экономические факторы и инфляция.

К началу 2025 году жители Дагестана в общей сумме за 2 года скопили 3 млрд рублей ипотечного долга, он увеличился в 6 раз, пишет РИА Дагестан со ссылкой на ряд коллекторских агентств.

По данным анализа, к 2023 году данная сумма была 520 млн рублей, однако спустя год она превысила 1 млрд рублей.

Общий объем ипотечного портфеля в регионе – около 125 млрд рублей, а доля невыплаченных в срок кредитов – 2,43% от общего объема.

По мнению экспертов, такая долговая ситуация связана с негативным влиянием экономических факторов, а также ускорением инфляции.