Дагестанцам увеличили минимальный взнос за капремонт

В Дагестане впервые за 2 года увеличился взнос на капитальный ремонт. Сумму в своем постановлении изменило правительство республики.

Впервые за два года в Дагестане вырос минимальный взнос на капитальный ремонт, сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.

В релизе ведомства сказано, что изменение взноса связано с удорожанием строительных материалов и строительных работ. Минимальный взнос увеличился с 8 до 10 рублей.

"При этом по расчетам экспертов, экономически обоснованный размер тарифа в Дагестане должен составлять около 15 рублей за квадратный метр"

- Госжилинспекция РД

В организации также добавили, что минимальную сумму в своем постановлении изменило дагестанское правительство.