Камин стал причиной смерти трех жителей Дагестана

Отравление угарным газом унесло жизни трех молодых людей в Дагестане. Трагедия произошла в Кайтагском районе. Двое из жертв были несовершеннолетними.

Угарный газ стал причиной смерти трех человек в Кайтагском районе, подробности рассказал премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, трагедия случилась в частном доме. Все трое погибших были молодыми людьми. Двое были несовершеннолетними – им было по 17 лет. Возраст третьего – 21 год.

"Несмотря на приезд медиков и спасателей, оперативно прибывших по сигналу, к сожалению, спасти молодых людей не удалось"

– Абдулмуслимов

Глава дагестанского правительства назвал причину ЧП. Он уточнил, чтоо в частном доме, где произошла беда, стоял камин, выпущенный за рубежом и не прошедший сертификацию. Премьер признал, что такой смертельный товар иногда кое-где продается, но тех, кто торгует им, нельзя назвать иначе как продавцы-убийцы.