Иран и США готовят новый раунд переговоров на высоком уровне

Тегеран и Вашингтон завершили подготовку следующего этапа переговоров на высоком уровне. Иран на ней представят Галибаф и Аракчи, рассказали в МИД Исламской Республики.

Иран и США подготовили новый этап переговоров на высоком уровне, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, передает телеканал Press TV.

"Гарибабади объявил об успешном завершении технических переговоров четырех стран (Иран, США, Пакистан и Катар - ред.) и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне"

– сообщение телеканала

В новой встрече на высоком уровне будут участвовать спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также посредники – премьер-министры Пакистана и Катара Шахбаз Шариф и шейх Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, уточнил Гарибабади.

Замглавы МИД ИРИ также рассказал, что на первой встрече стороны создали четыре специализированные рабочие группы:

рабочая группа по снятию санкций,

рабочая группа по ядерной проблематике,

рабочая группа по реконструкции и экономическому развитию,

рабочая группа по мониторингу и осуществлению договоренностей.

Иран и США стабилизируют мирный процесс

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о перспективах переговоров Вашингтона и Тегерана с учетом заинтересованности сторон в сохранении перемирия.

"И США, и Иран сейчас действительно настроены на продолжение переговоров, из-за чего и создаются рабочие группы по отдельным аспектам урегулирования. Переговоры выгодны и удобны Тегерану, потому что любое военное обострение приведет к резкому ухудшению и без того тяжелого экономического положения. Иран будет делать все, чтобы продолжить мирный процесс и не допустить возникновения острой военной ситуации, по крайней мере в ближайшее время", - прежде всего сказала она.

"С другой стороны, США также заинтересованы в стабильном переговорном процессе. К резкому обострению военного конфликта с Ираном президент Дональд Трамп не готов. Наземная операция не реалистична, она повлечет слишком большие издержки для США и, как следствие, для рейтингов Трампа. Бомбардировки Ирана так ни к чему и не привели. В условиях, когда Белому дому не выгодно обострять ситуацию в военном отношении, поддержание дипломатическом диалога – лучший выход для Администрации Трампа. Поскольку переговоры выгодны обеим сторонам, у них есть прочная основа", - отметила Ирина Федорова.

Фактор Израиля

В то же время остается сторона иранского конфликта, которая никак не участвует в переговорах и не заинтересована в них. "Довольно трудно прогнозировать, насколько эти переговоры могут быть успешными – для той или иной стороны. Неясно даже, смогут ли они привести к стабильному миру. Даже если допустить, что Тегеран и Вашингтон договорятся идти на взаимные компромиссы для стабилизации обстановки, то остается еще фактор Израиля, для которого недопустима реализация положений меморандума о взаимопонимании. В первую очередь Еврейскому государству важно избежать разморозки иранских активов в Катаре и в других странах, которые были получены за продажу нефти. Израилю невыгодны валютные поступления в Иран в тех количествах, о которых сейчас идет речь - $6-12 млрд", - пояснила востоковед.

"Стоит ожидать, что Израиль будет предпринимать шаги для того, чтобы усложнить ситуацию, в первую очередь через военную операцию в Ливане. Отсутствие наступательных действий Израиля и прекращение огня в Ливане – одно из условий меморандума о взаимопонимании. Нельзя исключать, что действия Израиля, если не сейчас, то в обозримой перспективе, могут привести к обострению на Ближнем Востоке, к ужесточению позиций Ирана и осложнению переговорного процесса", - добавила Ирина Федорова.

Неопределенность Трампа

Эксперт обратила внимание, что Дональд Трамп продолжает использовать конфронтационную риторику, несмотря на заинтересованность в мирном процессе. "Президент Трамп не так давно, прямо в разгар переговоров, заявил, что если Иран не согласится на разумные с точки зрения США условия, то по нему будет нанесен жесточайший удар, в результате которого Исламская Республика перестанет существовать. Трамп, конечно, использует такие угрозы в момент переговоров, чтобы Иран смягчил свою позицию, испугался и был более уступчив, однако такая риторика только затрудняет диалог", - указала она.

"Поэтому пока рано говорить, что мы присутствуем при начале полного урегулирования иранского конфликта. Но как минимум хорошо, что Иран и Оман договорились не взимать плату за проход по Ормузскому проливу и судоходство в этом районе частично восстановилось. Это выгодно и Ирану, и арабским монархиям Персидского залива. Скорее всего, мы наблюдаем сейчас начало длительного переговорного процесса, который после 60 дней, заложенных в меморандуме, будет продлен. Он будет трудным, с осложнениями – но все же это намного лучше, чем боевые действия, разрушения и гибель людей", - подчеркнула Ирина Федорова.

Приоритеты Ирана

Иран в первую очередь нацелен на реализацию тех положений меморандума, которые могут быть выполнены в самые коротки сроки. "Прежде всего это разморозка иранских активов. Материальное положение Ирана очень тяжелое, и властям крайне важно добиться в приоритетном порядке получения хотя бы тех $6-12 млрд, о которых сейчас говорят. Если Иран отказывается от взимания платы за проход по Ормузскому проливу, ему нужны надежные финансовые поступления из других источников", - отметила востоковед.

"Также Иран заинтересован в продаже своей нефти. США уже сняли ограничения на продажу иранской нефти, отменили санкции, связанные с торговлей этим ресурсом на мировом рынке. Значимость этого ослабления экономического давления на Иран трудно переоценить. Что касается идеологической составляющей, то здесь Иран будет добиваться сохранения права на обогащение урана на своей территории, пусть и до минимальных значений и под контролем МАГАТЭ", - заключила Ирина Федорова.