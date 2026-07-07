Турция играет на противоречиях в НАТО

Саммит НАТО в турецкой столице стал одним из самых значимых событий альянса за последние годы. На фоне глобальных вызовов — от украинского конфликта до иранского кризиса — в центре внимания оказались отношения Турции и США, а также Дональда Трампа и европейских лидеров.

Президент США Дональд Трамп, прибыв в Анкару на саммит НАТО, подчеркнул особый статус Турции. "Если бы саммит проходил не в Турции, где у власти мой друг, очень сильный лидер, есть вероятность, что я бы не поехал", — заявил он. Американский лидер высоко оценил роль Анкары в альянсе: Турция помогает США "активнее, чем многие более традиционные союзники". Трамп также объявил о намерении отменить односторонние санкции против Турции, введенные из-за покупки С-400.

Встреча Трампа с Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла в конструктивном ключе. Обсуждались двусторонние отношения, Украина, Иран, сектор Газа и оборонное сотрудничество. Эрдоган выразил надежду на решение накопившихся проблем: возвращение Турции в программу F-35, поставки моторов для турецкого истребителя KAAN и снятие CAATSA-санкций.

Турецкие СМИ подчеркивают исторический характер визита. Газета Hürriyet подробно разбирает повестку дня: "Масштабная дипломатия. На столе — CAATSA, С-400, F-35, F-16, KAAN, Украина, Сирия. Это не просто фото, а многослойные файлы, которые определят будущее отношений двух стран". Автор статьи отмечает, что Трамп ценит личные контакты с Эрдоганом и видит в Турции ключевого регионального игрока, а не "проблемного союзника".

Milliyet в материале профессора Озлема Кайхана Пусане анализирует концепцию "НАТО 3.0" — переход альянса к жесткому военному фокусу в условиях возвращения конкуренции великих держав. Турция, по мнению автора, получает шанс подтвердить свою незаменимость благодаря мощной армии, оборонной промышленности и стратегической автономии. Ожидаются подвижки по поставке Турции европейских ПВО SAMP/T, моторов для KAAN и интеграции турецких компаний в НАТО.

Возобновление переговоров по Украине стало важной темой на переговорах Эрдогана и Трампа. Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил: "Президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Я могу сказать вам это совершенно определенно". По его словам, мирное соглашение "гораздо ближе, чем многие думают". Глава Белого дома планировал встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия рассчитывает на влияние Турции для прекращения украинских атак на энергетическую инфраструктуру, включая "Турецкий поток" и "Голубой поток". "Киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы", — отметил Песков.

Саммит выявил серьезные разногласия по Ирану. Трамп открыто выразил недовольство позицией ряда европейских союзников. Испанию он назвал "ужасным партнером в НАТО" и призвал прекратить всю торговлю с ней после отказа Мадрида предоставить базы для ударов по Ирану. Офис премьера Педро Санчеса отреагировал спокойно, напомнив о взаимовыгодных отношениях и членстве в ЕС.

Президент США не обошел вниманием и Италию. Трамп отметил, что премьер-министр Джорджа Мелони "отказалась нам помогать" в вопросе Ормузского пролива и Ирана: "Это немного подпортило мои отношения с ней. Но она мне нравится… Однако думаю, что она совершила ошибку". Турецкие СМИ обратили внимание на тот факт, что американский гость избегал встречи с итальянским премьером.

Не лучше складывалась химия между Трампом и остальными европейскими лидерами. До саммита он удостоил аудиенции генсека НАТО Марка Рютте. Первый пытался убедить его увеличить поставки систем ПВО Украине и поддержал удары США по Ирану, произведенные накануне в ответ на атаки ИРИ по судам в Ормузском проливе. В зале дворца Бештепе президент США не стал общаться с Мерцем, Макроном и Стармером и вместе этого дискутировал с Эрдоганом и его министрами - главой МИД Хаканом Фиданом и директором разведки MIT Ибрагимом Калыном.

Трамп в очередной раз раскритиковал Европу за недостаточные расходы на оборону и неготовности уступать по вопросу Гренландии. Он не исключил дальнейшего сокращения американского военного присутствия в Европе: "Мы могли бы вывести всех своих солдат из Европы". Генсек НАТО Марк Рютте, всячески пытался убедить всех в обратном и заявил, что альянс признает Россию "долгосрочной угрозой" и будет защищать "каждый дюйм" своей территории.

Пока Трамп и европейцы выясняли отношения по расходам на оборону, Гренландии и Ирану, турецкий лидер решил сместить фокус на другие вопросы, в первую очередь на Палестину. Он призвал работать над сохранением мира в секторе Газа. Что касается спорных вопросов, то их турецкий лидер пытался сгладить и призвал НАТО к единству. Если Италия не хочет участвовать в обеспечении безопасности Ормуза, то эту роль на себя готова примерить Анкара. "Помимо наших дипломатических усилий, мы готовы внести необходимый вклад в разминирование Ормузского пролива", —отметил Эрдоган.

Саммит в Анкаре продемонстрировал, что Турция превращается в ключевого посредника и балансира. Личная химия Трампа и Эрдогана дает шанс на прорыв в двусторонних отношениях Вашингтона и Анкары, что резко контрастирует с растущей неприязнью между лидером США и руководителями европейских стран НАТО. Удастся ли в таких условиях построить "НАТО 3.0" с большим акцентом на оборону сказать трудно. Трамп хочет, чтобы Европа сама несла ответственность за свою безопасность. Европа, испытывая дефицит ракет-перехватчиков для Украины, хочет получить их у США, которых в свою очередь она не готова поддержать в Иране.

Чем бы ни завершился саммит НАТО, ясно, что вопрос будущих взаимоотношений Европы и США является длительным процессом. Что точно ясно, так это то, что Турция пользуется поддержкой и Дональда Трампа, и Старого Света. Турция нужна США как посредник по Украине, лояльный союзник и окно на Ближний Восток, уплывающий из-под влияния Америки. Европа видит в Анкаре альтернативу американским гарантиям безопасности.

Эрдоган будет использовать на благо своей страны противоречия в НАТО, добиваясь от США поставок истребителей, а от Европы продвижения таможенного союза и включения в оборонную программу SAFE. Третьей опорой геополитического влияния Турции остаются особые отношения с Россией, которая, несмотря на нажим Запада на Анкару, не получила никаких санкций и ограничений с турецкой стороны, и все еще доверяет стамбульской переговорной площадке.