Саммит НАТО в Анкаре 2026: когда, участники, повестка, что ждать?

Где и когда состоится саммит НАТО в Турции, кто приехал в Анкару, чем важен саммит НАТО для Турции, каковы новые цели НАТО по оборонным расходам, что значит оборонно-промышленная революция НАТО, что Украина ожидает от саммита НАТО, каковы позиции Трампа и России по саммиту НАТО, каковы риски выхода США из НАТО?

В турецкой столице Анкаре проходит 36-й саммит НАТО. Это уже второй саммит альянса, который принимает Турция: в 2004 году аналогичное мероприятие состоялось в Стамбуле. Встреча проходит на фоне беспрецедентного напряжения в трансатлантических отношениях, вызванного как изменением позиции США по отношению к альянсу, так и продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке и Украине.

Где и когда саммит НАТО в Турции?

Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в этом году 7-8 июля в Президентском комплексе Бештепе в Анкаре. Официальное открытие состоялось 7 июля, завершение запланировано уже на вторую половину дня среды. В рамках саммита сегодня прошел Форум оборонной промышленности НАТО - ключевое мероприятие высокого уровня по вопросам трансатлантического оборонного производства, инвестиций и инноваций.

Вечером 7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган устроили официальный ужин для лидеров стран-участниц и их супруг. На 8 июля запланирована традиционная семейная фотография лидеров, выступления генерального секретаря НАТО Марка Рютте и заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств.

Кто приехал на саммит НАТО в Анкару?

В саммите принимают участие лидеры всех 32 государств-членов НАТО. Среди них - американский лидер Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, британский премьер Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Марк Карни, а также лидеры всех остальных стран альянса. Председательствует на встрече генсек организации Марк Рютте. Приехали председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Помимо лидеров стран-членов, на саммит приглашены партнеры альянса, в том числе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен.Президент Украины Владимир Зеленский также прилетел в Анкару для участия в саммите и проведения двусторонних встреч. Кроме того, на саммит прибыли министры обороны или иностранных дел Австралии, Японии и Новой Зеландии, а также представители ближневосточных государств, пострадавших от войны США и Израиля против Ирана: Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа, как ожидается, не будет присутствовать на саммите, но проведет двустороннюю встречу с Трампом в Анкаре. Всего саммит собрал почти 100 министров, топ-дипломатов, представителей международных организаций и приглашенных гостей.

Что обсуждают на саммите НАТО?

На официальном сайте НАТО перечислены три ключевые темы предстоящего саммита:

Оборонные инвестиции. В центре внимания - реализация обязательства, принятого на прошлогоднем саммите в Гааге, о доведении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году; Развитие оборонной промышленности. Альянс намерен наращивать производственные мощности, укреплять цепочки поставок и обеспечивать поставки необходимого вооружения в требуемых масштабах и с необходимой скоростью; Поддержка Украины. В НАТО намерены продолжить предоставлять Украине военную помощь.

Помимо этих направлений, лидеры проведут стратегические дискуссии по угрозам, рискам и вызовам, стоящим перед евроатлантическим регионом, включая ситуацию с безопасностью на южном фланге НАТО.

Чем важен саммит НАТО для Турции?

Для Турции проведение саммита НАТО стало важным дипломатическим и политическим событием. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил Дональда Трампа в аэропорту Анкары по прибытии, что подчеркнуло особый характер отношений между двумя лидерами. По словам Эрдогана, Трамп считает этот саммит невероятно важным для обеспечения мира в Газе. Турецкий лидер заявил, что Турция делает все возможное, чтобы примирить Иран и США, а также предпринимает шаги для укрепления глобального мира. Эрдоган также обсудит с Трампом потребность Турции в двигателях для национального истребителя KAAN, а также рассмотрит вопрос о продаже Анкаре истребителей F-35. На полях саммита также состоялись важные двусторонние встречи. Помимо встречи с главой Белого дома, Эрдоган провел переговоры с лидерами других стран-членов НАТО.

Каковы новые цели НАТО по оборонным расходам?

В прошлом году все 32 страны-члена НАТО согласились инвестировать 5% ВВП на оборону и связанные с безопасностью нужды к 2035 году. Этот показатель заменил прежний целевой ориентир в 2% ВВП. Согласно плану, не менее 3,5% ВВП должно направляться на основные военные расходы, а до 1,5% может инвестироваться в более широкие приоритеты безопасности, включая кибероборону, военную мобильность, критическую инфраструктуру и оборонную промышленность. Этот показатель относится к национальным оборонным расходам каждой страны как доле ее ВВП, а не к взносам в общий бюджет НАТО. Союзники также обязались представлять ежегодные национальные планы реализации, а прогресс будет пересмотрен в 2029 году.

По состоянию на июль 2026 года все члены НАТО уже превысили прежний целевой показатель в 2%. По оценкам НАТО, европейские союзники и Канада инвестируют в совокупности на $258 млрд больше в оборону в 2025 и 2026 годах, чем в предыдущие годы. В прошлом году только европейскими союзниками и Канадой были увеличены основные оборонные инвестиции на $139 млрд в номинальном выражении. Некоторые союзники уже достигнут целевого показателя в 5% в 2026 году, значительно опережая график.

Генсек НАТО Марк Рютте перед саммитом заявил, что ожидает от стран-членов представления конкретных планов по достижению целевого показателя. Он подчеркнул, что альянсу необходимо преобразовывать увеличенные расходы в реальные военные возможности - укреплять оборонную промышленность, стимулировать инновации и сокращать бюрократические барьеры. Польша, как ожидается, останется крупнейшим в НАТО военным бюджетником относительно размера своей экономики, а страны Балтии значительно увеличили военные бюджеты в ответ на угрозы безопасности. Германия объявила о планах достичь целевого показателя в 3,5% основных оборонных расходов уже к 2029 году, на шесть лет раньше запланированного срока.

Что значит оборонно-промышленная революция НАТО?

На Форуме оборонной промышленности НАТО Рютте призвал к оборонно-промышленной революции НАТО, сподвигнув компании идти на больший риск. В рамках этого курса НАТО анонсировала ряд крупных инициатив. Союзники инвестируют более $40 млрд в течение следующих пяти лет в развитие средств борьбы с дронами. Несколько стран-членов планируют совместно закупить до 10 самолетов Saab GlobalEye для замены устаревшего парка из 14 самолетов ДРЛО AWACS, которые эксплуатируются около 50 лет.

Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Норвегия, Словакия, Швеция и Турция договорились о совместной разработке прототипа стандартизированного артиллерийского снаряда калибра 155 мм для НАТО. Заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска также представила новые крупные инициативы в области космоса и наблюдения, ударных возможностей, а также интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Рютте подчеркнул, что объявленные контракты помогут развитию экономики, распространению инноваций и поддержке сотен тысяч рабочих мест по обе стороны Атлантики.

Что Украина ожидает от саммита НАТО?

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару с определенными ожиданиями: получение дополнительных систем ВПО, ракет-перехватчиков, лицензий на производство вооружений и новых соглашений по беспилотникам. В своем обращении на Форуме оборонной промышленности он призвал Европу ускорить производство систем ПВО, а также передать Украине запасы ракет Patriot. На 8 июля в 14:00 по местному времени запланирована двусторонняя встреча Зеленского с президентом Трампом, которая продлится час. По словам высокопоставленного американского источника, Трамп намерен обсудить с Зеленским способы завершения конфликта.

Каковы позиции Трампа на саммите НАТО?

Глава Белого дома Дональд Трамп прибыл в Анкару на фоне серии громких заявлений. Накануне саммита Трамп выразил сожаление, что на НАТО Америка тратит больше денег, чем любое другое государство, при этом не получая никакой выгоды. Он также назвал оборонные расходы Германии "смехотворными". В интервью перед саммитом Трамп признался, что, возможно, не присутствовал бы на встрече, если бы она не проводилась в Турции его "дорогим другом" Эрдоганом. Он вновь заявил, что Гренландией должны управлять США, а не Дания, и что США могут вывести всех своих солдат из Европы. Эти заявления, а также угрозы Трампа выйти из НАТО, вызвали глубокую обеспокоенность в Европе.

В ходе сегодняшней встречи с лидером Турции Трамп заявил, что с Анкары будут сняты санкции, введенные в соответствии с CAATSA в 2020 году. Кроме того, американский лидер выразил готовность рассмотреть возможность возобновления продаж стране истребителей F-35. Эрдоган выразил надежду на "благоприятное решение" по истребителям, отметив, что Трамп ранее обещал Анкаре пять самолетов, а обещания свои он выполняет. Трамп также раскритиковал европейских союзников за отказ оказать материальную поддержку США в войне против Ирана, похвалив при этом Турцию за невмешательство.

Какова позиция России в отношении саммита НАТО?

Кремль заявил, что будет внимательно следить за итогами саммита НАТО в Турции. В Москве выразили обеспокоенность объявлением РФ долгосрочной угрозой трансатлантической безопасности, а также планами альянса предоставить Украине крупномасштабный пакет военной помощи в размере $160 млрд. В Кремле считают, что эти шаги не способствуют миру, а поддерживают конфликт в Украине. Россия также намерена следить за заявлениями Трампа о будущем НАТО и его нынешней позицией по отношению к России. В Кремле добавили, что Россия вернется к мирной траектории, если Киев проявит добрую волю, и что она поддерживает открытый дипломатический канал с США для достижения мира.

Каковы риски выхода США из НАТО?

Выход США из организации, если он произойдет, нанесет серьезный ущерб. Европа все еще страдает от чрезмерной зависимости от США, в том числе в области разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также космических возможностей, таких как спутниковая разведка, логистика и интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона. Чтобы заполнить этот пробел, потребуется следующее десятилетие или больше, и около $1 трлн для замены ключевых элементов обычных военных возможностей США. Оборонная промышленность Европы изо всех сил пытается быстро нарастить производство, и многие европейские армии не могут выполнить свои цели по набору и удержанию кадров.

Однако американский президент не может вывести США из альянса по прихоти. Для официального выхода ему необходимо большинство в две трети голосов в Сенате США или акт Конгресса - сценарии, которые вряд ли произойдут в ближайшее время, учитывая, что НАТО по-прежнему пользуется широкой поддержкой среди многих законодателей в обеих основных партиях США.

Когда следующий саммит НАТО?

На данный момент нет окончательного решения о точной дате саммита НАТО в 2027 году. Однако существуют следующие планы:

Планируемое место проведения - столица Албании, Тирана. Это было подтверждено на прошлогоднем саммите в Гааге;

Предполагаемое время - осень 2027 года (хотя изначально саммиты проводились летом).

Проведение саммита в Албании оказалось под вопросом из-за низких оборонных расходов страны и опасений, что это может вызвать недовольство президента Вашингтона. В связи с этим рассматриваются планы по изменению графика саммитов в целом:

Отказ от ежегодных саммитов - НАТО рассматривает возможность проведения саммитов раз в два года;

Отмена саммита 2028 года - обсуждается возможность полной отмены саммита в 2028 году. Это связывают с президентскими выборами в США в этом году.