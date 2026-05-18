Турция построит для НАТО топливопровод за миллиард долларов? 

На днях стало известно, что Турция предложила НАТО проект по строительству топливного трубопровода стоимостью более миллиарда долларов. Что такое топливный трубопровод НАТО, для чего он нужен и почему Турция хочет его построить?

Что такое трубопроводная система НАТО?

Со времен холодной войны между Западом и СССР у Североатлантического альянса есть система трубопроводов, которая обеспечивает военно-политический блок топливом в случае необходимости. Система трубопроводов длиной в 10 тысяч километров охватывает 12 стран НАТО, объемы ее хранилищ - более 4 млн кубометров. Топливная сеть объединяет склады, военные авиабазы, гражданские аэропорты, НПЗ и другую инфраструктуру.

В каких странах есть трубопроводы НАТО?

Сеть трубопроводов НАТО состоит из 7 национальных и двух международных трубопроводных систем. Национальные трубопроводы НАТО проходят по территории:

Греции

Исландии

Италии

Норвегии

Португалии

Турции (два трубопровода)

Международные трубопроводы альянса - это Североевропейская система трубопроводов в Дании и Германии и Центральноевропейская система, обеспечивающая нужды Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов и Франции.

Локальные топливные системы НАТО также есть в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Литве, Латвии, Польше, Румынии, Словакии, Испании и Словении, между тем страны Восточной Европы не имеют доступа к системе, которая обеспечивает нужды западных сил и в данный момент не выходит за пределы Германии.

Зачем нужен новый топливопровод?

Идея о расширении существующей системы трубопроводов альянса стала обсуждаться с новой силой накануне саммита НАТО, который пройдёт в Анкаре в июле 2026 года. В начале марта на фоне войны с Ираном восточноевропейские страны блока, в частности, Польша и Румыния, заговорили о необходимости расширения системы. Идея нашла поддержку и среди других членов НАТО, которые стремятся обеспечить бесперебойные поставки энергоносителей, в первую очередь, на военные нужды, в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

За сколько готовы строить трубопровод страны НАТО?

Греция, Болгария и Румыния еще в 2023 году предложили продлить топливные трубопроводы до Восточного фланга НАТО за $6 млрд.

В октябре 2025 года Польша предложила построить топливный трубопровод длиной в 300 километров, который соединит страну с Центральноевропейской системой за $5,5 млрд. По словам заместителя министра обороны Польши, это станет крупнейшей инвестицией в безопасность страны за последние 30 лет. НАТО, как сообщает Reuters, выделило на проект $16,5 млн.

Что предлагает Турция?

В отличие от других союзников по НАТО, Турция предлагает альянсу гораздо более доступный проект: Анкара готова построить топливный трубопровод до Румынии всего за $1,2 млрд. По словам Турции, ее проект более жизнеспособный, чем у конкурентов, и менее уязвимый, поскольку не предполагает использование морских маршрутов. Кроме того, Турция обещает создать необходимую энергетическую инфраструктуру гораздо быстрее, чем конкуренты. Министерство обороны Турции заявило, что в настоящий момент проект на стадии утверждения альянсом. В случае, если Турция получит право на строительство, оплачиваться он будет из общих фондов НАТО.

Зачем Турции военный трубопровод?

Детали проекта, который предложила Турция НАТО, неизвестны. Однако еще в 2009 году министерство иностранных дел страны прогнозировало, что в ближайшие десятилетия от 6 до 7% мировых поставок нефти, в том числе и из Ирака и Азербайджана, будут проходить через Турцию. Хотя предполагаемый трубопровод НАТО не является частью амбиций страны по созданию коммерческого энергетического хаба, он тем не менее сможет укрепить позиции Турции в качестве энергетического транзитного коридора между Западной и Восточной Европой.