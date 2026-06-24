Какой "подарок" Трамп приготовил Эрдогану?

Президент США Дональд Трамп едет на саммит НАТО в Анкару из уважения к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Есть основания прогнозировать, что в столицу Турции хозяин Белого дома прибудет не с пустыми руками.

С президентом США Дональдом Трампом у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в последние два года отношения складываются весьма позитивно. Трамп хвалил Эрдогана за победу в Сирии, критиковал Израиль за создание рисков столкновения с Турцией и обещал решить вопрос с истребителями F-35. Однако на осенней встрече в Белом доме он хозяин дал понять, что Анкаре надо отказаться от российской нефти, чтобы получить истребители. Этот неприятный эпизод в целом не испортил картины американо-турецкого диалога, поскольку Трамп по-прежнему уважительно относится к партнеру по НАТО.

По истребителям вопрос так и не решен, однако президент США работает над тем, чтобы не допускать кризиса в отношениях с Анкарой. Турция разрабатывает собственные истребители пятого поколения Kaan. Их производство зависит от авиационных двигателей General Electric, но США до сих пор блокируют эти поставки. Турция могла бы обойтись и без американских силовых установок - однако в таком случае реализация проекта затянется. Перед июльским саммитом НАТО в Анкаре Трамп дал понять, что готов дать "зеленый свет" на продажу двигателей.

Отношения Трампа внутри НАТО складываются непросто. СМИ писали, что анкарский саммит будет посвящен снижению военного присутствия США и их обязательств по безопасности перед Европой. Американский лидер недоволен тем, что Британия, Франция, Германия и Италия не предоставили США поддержки в войне с Ираном. Был риск того, что Трамп не поедет на саммит, однако необходимость встретиться с Эрдоганом мотивировала его не бойкотировать летний саммит альянса.

"Не думаю, что я поехал бы на саммит НАТО, если бы не тот факт, что его проводит в Турции президент Эрдоган", — заявил он. "Ради большинства людей я бы не поехал… Так что я поеду из уважения к президенту Эрдогану", - сказал Дональд Трамп.

Решение Трампа лично принять участие в саммите в Анкаре подчеркивает особую роль Турции. Президент США буквально засыпал Турцию комплиментами: "Это очень сильная армия. Турция — член НАТО. Некоторые люди не считают ее таковой, но на самом деле она таковой является. Она — сильный член НАТО".

Американский лидер дал понять, что готов пойти на шаги, которые вызовут позитивную реакцию турецкой стороны: "Да, я, вероятно, сделаю что-то, что ее очень обрадует". На этом фоне возможная сделка по двигателям воспринимается как один из таких жестов.

Отношения США и Турции в последние годы были омрачены рядом серьезных разногласий. Ключевым из них стала покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. В ответ Вашингтон в 2020 году ввел санкции в рамках закона CAATSA и исключил Турцию из программы истребителей F-35. Тогда США аргументировали свою позицию тем, что использование С-400 несовместимо с инфраструктурой НАТО и может привести к утечке чувствительных данных о западной авиации.

Тем не менее в 2026 году наметился осторожный разворот. По словам посла США в Турции Тома Баррака, стороны близки к урегулированию вопроса санкций. Он отметил, что "возвращение Турции в программу истребителей F-35 — это нормально", если удастся найти компромисс по С-400. Хотя окончательных решений пока нет, сама риторика свидетельствует о готовности Вашингтона к пересмотру прежней жесткой линии.

Турция готова вернуть С-400 или договориться об их неиспользовании. Россия, как заявлял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отнесется к такому решению с пониманием. Но США, видимо, не готовы на сделку по F-35. Трамп хочет нечто большее с турецкой стороны в обмен на партию истребителей.

Дополнительным фактором сближения Трампа с Эрдоганом на текущий момент является позиция Турции в контексте конфликта вокруг Ирана. Американец похвалил сдержанность Анкары: "Вы знаете, он не вступил в войну. Он был главным кандидатом на то, чтобы вступить в войну с Ираном… И я попросил его не вмешиваться. Он не вмешался".

Предстоящий саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре. Встреча лидеров альянса обещает стать одной из наиболее напряженных за последние годы. Госсекретарь США Марко Рубио уже заявил, что саммит, вероятно, будет "одним из важнейших в истории НАТО", поскольку на нем предстоит обсудить разногласия внутри блока, в том числе реакцию союзников на действия США на Ближнем Востоке.

Трамп не скрывает своего скептицизма по отношению к альянсу. Ранее он называл НАТО "бумажным тигром" и ставил под сомнение целесообразность участия США в блоке, если союзники не поддерживают Вашингтон в ключевых конфликтах. Эти заявления усилили напряженность в трансатлантических отношениях и вызвали обеспокоенность европейских партнеров.

При этом саммит станет не только площадкой для обсуждения будущего НАТО, но и символом укрепления американо-турецких отношений. Это удобный повод для ответного визита Трампа в Турцию. Анкара, рассматривает проведение встречи как возможность повысить свой международный статус и закрепить роль ключевого игрока в Черноморском регионе, Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Организационная подготовка к саммиту уже вышла на финальную стадию. Ожидается участие делегаций из 32 стран, а общее число участников может достигнуть 6 тыс человек. В Анкаре вводятся повышенные меры безопасности, разрабатываются масштабные планы мониторинга ситуации, а часть городских улиц будет перекрыта.

По теме дальнейшего развития НАТО США, очевидно, потребуют от союзников увеличения оборонных расходов, большей поддержки своих операций и более самостоятельной политики в вопросах безопасности. С этой точки зрения значение Турции вырастет и для Европы. Ведь снижающееся внимание США придется компенсировать, и в европейских столицах захотят сделать это за счет военных ресурсов Анкары.