Трамп верит в сделку даже после новых ударов по Ирану

США нанесли новые удары по Ирану в ответ за сбитый над Ормузским проливом вертолет. По мнению американского лидера, это не помешает им заключить сделку с Исламской Республикой.

Соединенные Штаты и Иран могут заключить сделку даже с учетом того, что США нанесли новые удары по территории Исламской Республики. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп.

Комментируя атаку на Иран, глава Белого дома отметил, что нужно всегда отвечать жестко на такого рода события, передает телеканал ABC News.

"Я считаю, что надо давать жесткий ответ. Я считал так всю жизнь. У нас есть сделка, она была очень хорошей и, вероятно, будет"

– Дональд Трамп

Накануне сообщалось, что американский вертолет Apache был сбит над Ормузским проливом иранскими силами. В ответ военные США приступили к нанесению ударов по Ирану. В Центральном командование ВС США (CENTCOM) отметили, что атака представляет собой "пропорциональный ответ" на действия Ирана.

Ни мира, ни войны в Иране

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул готовность сторон еще долгое время пребывать в формате "ни мира, ни войны", когда США и Израиль периодически обмениваются военными ударами с Ираном, но масштабные боевые действия не возобновляются, а дипломатический процесс продолжается, пусть и без продвижения к мирной сделке.

"Сейчас такая ситуация близка к оптимальной для всех участников иранского конфликта. Насколько понимаю, ни у Администрации Трампа, ни у Израиля уже нет цели устроить госпереворот в Иране. Они приспособились к реалиям и теперь используют иранский конфликт для того, чтобы запугивать Ближний Восток Ираном и под этим мотивом наращивать поставки американского оружия в регион. Сейчас уже порядка 51% всех вооружений в ближневосточных государствах были куплены у США. Вашингтон не хотел бы терять эту статью доходов из-за урегулирования иранского конфликта", – прежде всего сказал он.

"Израиль и его премьер-министр Биньямин Нетаньяху приспособились к иранскому конфликту по-своему: не имеющая завершения конфронтация с Ираном позволяет без ограничений реализовать израильскую политику в Палестине и соседних государствах – Ливане и Сирии. Все стороны видят, что полномасштабная война, будучи весьма затратной по ресурсам, неэффективна, поскольку не позволяет достигать значимых политических результатов. В особенности это ясно военным, так что они не хотят друг с другом воевать, ведь успехи и с той, и с другой стороны удается показывать весьма ограниченные. Наращивание военной группировки США не привело к серьезным переменам. Иран защищается достаточно успешно, хотя и ему это нелегко дается", – продолжил Андрей Бакланов.

"Поэтому мы можем зафиксировать тенденцию к замораживанию иранского конфликта, когда все участники продолжают изображать свою боевитость и готовность в любой момент перейти к масштабным военным действиям, но ограничиваются точечными ударами. И Иран, и его противники адаптировались ко всему, что изменилось в регионе с началом иранской войны. В том числе произошла адаптация к росту нефтяных цен в связи с задействованием стратегических резервов. Хотя в перспективе дорогое топливо будет усиливать давление на Администрацию Трампа, а трудности с экспортом нефти – на Тегеран, но пока и те, и другие держатся. Резервы на самом деле намного больше официальных данных, их размер держится в секрете, поскольку это стратегическая тайна", – сообщил дипломат.

"Если конфликт останется замороженным и судоходство в Ормузском проливе не будет восстановлено в полной мере, то постепенно и тайные резервы будут истощены, что дополнительно мотивирует США и Иран возобновить настоящий диалог по мирному соглашению. При этом военный столкновения не будут уже иметь потенциала для масштабирования и только сократятся. Нынешнюю ситуацию я бы назвал вязкой, когда обе стороны готовы и дальше продолжать конфликт в диапазоне между малой интенсивностью боестолкновений и средней интенсивностью. На большую интенсивность никто уже не выходит", – указал Андрей Бакланов.

По оценке заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов, формат "ни мира, ни войны" будет приносить выгоду в первую очередь США. "Иранский конфликт привел к тому, что испортились отношения между арабскими странами и Ираном. А ведь они вместе входят и в БРИКС, и в ОПЕК+, где являются ведущими государствами. ОАЭ уже вышли и из ОПЕК+, и из ОПЕК. Следовательно, США достигли цели нового раскола Ближнего Востока. Это, наверное, главный итог конфликта для региона, и он крайне негативный для всех нас", – заключил дипломат.