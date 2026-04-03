Китай готов на год продлить безвиз для граждан России

Безвизовый режим для россиян может быть продлен Китаем на год, в МИД РФ рассказали о том, что Пекин уведомил Москву о готовности к продлению взаимного безвиза.

Китай сообщил России о готовности еще на год продлить действующий безвизовый режим, об этом со ссылкой источник в министерстве иностранных дел РФ пишет газета "Известия".

"Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан"

– источник в МИД РФ

Сейчас безвиз действует до 14 сентября 2026 года, продлить его планируется до середины сентября 2027 года. В министерстве отметили, что проблем при реализации взаимного безвиза не возникло, поэтому ведется обсуждение его продления.

"В будущем Пекин вряд ли согласится на бессрочную отмену виз, отдав предпочтение ежегодной пролонгации режима. Нет ни одной страны, для граждан которой КНР бессрочно отменила визы"

– Известия

Безвиз, действующий для обеих сторон, стимулирует взаимный туризм. Так, турпоток из России в Китай в прошлом году увеличился на 30%.