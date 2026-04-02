Безвиз между Россией и Китаем нужно сделать постоянным – посол КНР

Бессрочный безвизовый режим был бы полезен как народам РФ и КНР, так и открыл бы сторонам широкие возможности, считает китайский посол Ханьхуэй.

Продлить безвизовый режим между Россией и Китаем следовало бы навсегда, такое мнение высказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Прежде всего китайский посол отметил, что постоянный безвиз предоставил был обеим сторонам "очень много удобных условий", а также был бы полезен для российского и китайского народов.

На вопрос ТАСС о том, на какой срок стоило бы продлить действующий сейчас взаимный безвизовый режим, он ответил так: "Я надеюсь, что навсегда".

Напомним, безвиз с КНР был запущен в сентябре прошлого года, он действует до 14 сентября 2026 года.