Норовирус 2026: вспышка на лайнере, есть ли в России, симптомы и лечение

Норовирус на круизном лайнере: что известно на данный момент?
По состоянию на 13 мая 2026 года на корабле ”Амбишн”, принадлежащем и управляемом британской круизной компанией Ambassador Cruise Line зафиксирована вспышка норовируса. Симптомы заболевания обнаружены у 49 из 1700 пассажиров и членов экипажа. Большинство пассажиров судна - британцы и ирландцы. 10 мая на борту лайнера скончался 92-летний пассажир, однако о каких-либо симптомах инфекции у него оператор не сообщал, и точная причина смерти будет установлена только после тщательного обследования.
”Амбишн” вышел из Белфаста в пятницу, 8 мая, отправившись в двухнедельный круиз. В субботу судно заходило в Ливерпуль, после чего на борту был зафиксирован рост количества людей с симптомами норовируса. Во вторник, 12 мая, ”Амбишн” прибыл в Бордо, однако французские власти не выпускают никого на берег. На данный момент заболели 48 пассажиров и один член экипажа. Команда медиков из Бордо собрала образцы для лабораторного исследования, которое будет проведено в местной университетской больнице.
Что такое норовирус?
Норовирус - это крайне заразный вирус, который, если говорить простыми словами, вызывает рвоту и диарею. Иногда его называют желудочным гриппом, однако к гриппу он никакого отношения не имеет. Норовирусная инфекция, как и ротавирус, будучи кишечной инфекцией, вызывает гастроэнтерит, однако типы вирусов, провоцирующие одно заболевание, разные.
Норовирусов очень много, и заболеть можно повторно: иммунитет против одного вида не защищает человека от других видов. Более того, неизвестно, насколько хватает иммунитета после болезни, поэтому во время вспышек болеют люди всех возрастов.
Какие симптомы у норовируса?
Обычно симптомы норовируса развиваются очень быстро: в течение 12-48 часов после контакта с вирусом.
- Основные симптомы: диарея, рвота, тошнота, боль в животе
- Возможные симптомы: температура/лихорадка, головная боль, боль в мышцах, упадок сил.
Норовирус может протекать без температуры и даже без симптомов. Бессимптомный норовирус встречается у 7% заболевших.
Когда проходит норовирус?
Обычно норовирусная инфекция длится от одного до трёх дней. Общая слабость как главное последствие болезни может длиться еще несколько дней.
Чем опасен норовирус?
Главная опасность норовируса - это обезвоживание, симптомы которого следующие:
- снижение частоты мочеиспускания
- сухость во рту и в горле
- головокружение
- чрезмерная сонливость и спутанность сознания.
Ежегодно норовирусом болеют около 685 млн человек по всему миру. Количество смертей составляет примерно 200 тысяч или 0,02% от общего числа заболевших. В группе риска - дети до 5 лет и люди старше 65.
- ВАЖНО: если рвота и диарея не прекращаются в течение 3 дней и самочувствие ухудшается, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.
Как передается норовирус?
Норовирус передается очень быстро и легко, инфекция появляется:
- при контакте с больным - при уходе за ним, употреблении одной и той же еды, использовании одних приборов;
- при употреблении продуктов/напитков, в которые попал норовирус;
- при контакте с поверхностями и предметами, на которых есть вирус;
- воздушно-капельным путем.
На поверхностях норовирус живет до двух недель. Человек становится заразным сразу же после контакта с вирусом, то есть еще до того, как появляются симптомы, и остаётся заразным до двух недель после выздоровления.
Диагностика и лечение
Диагностика норовируса заключается в выявлении вирусной РНК (норовиус - это РНК-вирус) или вирусного антигена в кале. Такой анализ доступен в России и проводится во многих лабораториях.
Лечение заключается в предотвращении обезвоживания. Антибиотики при норовирусной инфекции не помогают. Наиболее действенные средства при норовирусе те, что восстанавливают водно-солевой баланс.
Диета при норовирусе предполагает постепенное введение в рацион простых продуктов: риса, куриного мяса, подсушенного хлеба и тд.
В чем разница между норовирусом и ротавирусом?
- Норовирус - основная причина заболеваемости гастроэнтеритом среди взрослых. Ротавирус чаще поражает детей.
- Симптомы норовируса проявляются в течение 12-48 часов после контакта. Симптомы ротавируса проявляются в течение одного-трех дней.
- Норовирусная инфекция обычно длится один-три дня, ротавирусная - от трёх до 8 дней.
- После норовируса человек заразен один-два дня, вирус в кале остаётся до двух недель. После ротавируса вероятность заразить других сохраняется в течение двух недель.
Как избежать норовируса?
Профилактика норовируса заключается, прежде всего, в соблюдении гигиены.
- Как можно чаще мойте руки с мылом и тщательно их вытирайте: вирус быстрее передаётся через влажные поверхности. Санитайзер для рук мало эффективен от этого вируса;
- если в доме кто-то болеет норовирусом, важно проводить обработку помещений с использованием дезинфицирующих средств, в частности, бытового отбеливателя;
- по возможности избегайте мест, где есть заболевшие вирусом. Если такой возможности нет, носите маску и соблюдайте социальную дистанцию;
- если вы заболели норовирусом, оставайтесь дома в течение как минимум двух-трёх дней, пока полностью не исчезнут симптомы.
Норовирус в России
По сообщению Роспотребнадзора, количество острых кишечных инфекций в 2025 году, в частности, выросло. По данным Центра гигиенического образования населения за 2024 год, норовирусная инфекция составляет более 80% всех случаев заболеваний кишечными инфекциями, которых фиксируется примерно 38 на 100 тысяч человек. В 2026 году вспышки норовирусной инфекции были зафиксированы в Тюменской и Владимирской областях.
Почему на круизных лайнерах часто случаются вспышки?
В 2026 году пассажиры и члены экипажа целых трёх круизных лайнеров стали жертвами вирусных инфекций:
- в конце апреля на нидерландском судне ”Хондиус” произошла вспышка опасного хантавируса;
- 6 мая США сообщили о вспышке норовируса на американском круизном лайнере ”Каррибиан Принцесс”;
- 13 мая стало известно о вспышке норовируса на британском корабле ”Амбишн”.
Норовирус - самое частое вирусное заболевание, которое поражает пассажиров круизных лайнеров. Вирус быстро распространяется в замкнутом пространстве судна, заражёнными становятся как поверхности, так и еда на судне. Инфекция также передается от человека к человеку в многолюдных местах на лайнере - в ресторанах, каютах и развлекательных комплексах. Кроме того, на судах, выполняющих круизы, ограниченное медицинское обслуживание, которое не способствует сдерживанию вспышки инфекции.