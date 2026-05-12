Норовирус 2026: вспышка на лайнере, есть ли в России, симптомы и лечение

Власти Франции не пустили на берег никого из 1700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера ”Амбишн”, который пришвартовался в юго-западном городе Бордо, из-за подозрений на вспышку норовируса на борту. Что известно о заболевших на корабле, что такое норовирус и какие у него симптомы, насколько он опасен и почему суда становятся очагами заболеваемости?

Норовирус на круизном лайнере: что известно на данный момент?

По состоянию на 13 мая 2026 года на корабле ”Амбишн”, принадлежащем и управляемом британской круизной компанией Ambassador Cruise Line зафиксирована вспышка норовируса. Симптомы заболевания обнаружены у 49 из 1700 пассажиров и членов экипажа. Большинство пассажиров судна - британцы и ирландцы. 10 мая на борту лайнера скончался 92-летний пассажир, однако о каких-либо симптомах инфекции у него оператор не сообщал, и точная причина смерти будет установлена только после тщательного обследования.

”Амбишн” вышел из Белфаста в пятницу, 8 мая, отправившись в двухнедельный круиз. В субботу судно заходило в Ливерпуль, после чего на борту был зафиксирован рост количества людей с симптомами норовируса. Во вторник, 12 мая, ”Амбишн” прибыл в Бордо, однако французские власти не выпускают никого на берег. На данный момент заболели 48 пассажиров и один член экипажа. Команда медиков из Бордо собрала образцы для лабораторного исследования, которое будет проведено в местной университетской больнице.

Что такое норовирус?

Норовирус - это крайне заразный вирус, который, если говорить простыми словами, вызывает рвоту и диарею. Иногда его называют желудочным гриппом, однако к гриппу он никакого отношения не имеет. Норовирусная инфекция, как и ротавирус, будучи кишечной инфекцией, вызывает гастроэнтерит, однако типы вирусов, провоцирующие одно заболевание, разные.

Норовирусов очень много, и заболеть можно повторно: иммунитет против одного вида не защищает человека от других видов. Более того, неизвестно, насколько хватает иммунитета после болезни, поэтому во время вспышек болеют люди всех возрастов.

Какие симптомы у норовируса?

Обычно симптомы норовируса развиваются очень быстро: в течение 12-48 часов после контакта с вирусом.

Основные симптомы : диарея, рвота, тошнота, боль в животе

: диарея, рвота, тошнота, боль в животе Возможные симптомы: температура/лихорадка, головная боль, боль в мышцах, упадок сил.

Норовирус может протекать без температуры и даже без симптомов. Бессимптомный норовирус встречается у 7% заболевших.

Когда проходит норовирус?

Обычно норовирусная инфекция длится от одного до трёх дней. Общая слабость как главное последствие болезни может длиться еще несколько дней.

Чем опасен норовирус?

Главная опасность норовируса - это обезвоживание, симптомы которого следующие:

снижение частоты мочеиспускания

сухость во рту и в горле

головокружение

чрезмерная сонливость и спутанность сознания.

Ежегодно норовирусом болеют около 685 млн человек по всему миру. Количество смертей составляет примерно 200 тысяч или 0,02% от общего числа заболевших. В группе риска - дети до 5 лет и люди старше 65.

ВАЖНО: если рвота и диарея не прекращаются в течение 3 дней и самочувствие ухудшается, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.

Как передается норовирус?

Норовирус передается очень быстро и легко, инфекция появляется:

при контакте с больным - при уходе за ним, употреблении одной и той же еды, использовании одних приборов;

при употреблении продуктов/напитков, в которые попал норовирус;

при контакте с поверхностями и предметами, на которых есть вирус;

воздушно-капельным путем.

На поверхностях норовирус живет до двух недель. Человек становится заразным сразу же после контакта с вирусом, то есть еще до того, как появляются симптомы, и остаётся заразным до двух недель после выздоровления.

Диагностика и лечение

Диагностика норовируса заключается в выявлении вирусной РНК (норовиус - это РНК-вирус) или вирусного антигена в кале. Такой анализ доступен в России и проводится во многих лабораториях.

Лечение заключается в предотвращении обезвоживания. Антибиотики при норовирусной инфекции не помогают. Наиболее действенные средства при норовирусе те, что восстанавливают водно-солевой баланс.

Диета при норовирусе предполагает постепенное введение в рацион простых продуктов: риса, куриного мяса, подсушенного хлеба и тд.

В чем разница между норовирусом и ротавирусом?

Норовирус - основная причина заболеваемости гастроэнтеритом среди взрослых. Ротавирус чаще поражает детей.

Симптомы норовируса проявляются в течение 12-48 часов после контакта. Симптомы ротавируса проявляются в течение одного-трех дней.

Норовирусная инфекция обычно длится один-три дня, ротавирусная - от трёх до 8 дней.

После норовируса человек заразен один-два дня, вирус в кале остаётся до двух недель. После ротавируса вероятность заразить других сохраняется в течение двух недель.

Как избежать норовируса?

Профилактика норовируса заключается, прежде всего, в соблюдении гигиены.

Как можно чаще мойте руки с мылом и тщательно их вытирайте: вирус быстрее передаётся через влажные поверхности. Санитайзер для рук мало эффективен от этого вируса;

если в доме кто-то болеет норовирусом, важно проводить обработку помещений с использованием дезинфицирующих средств, в частности, бытового отбеливателя;

по возможности избегайте мест, где есть заболевшие вирусом. Если такой возможности нет, носите маску и соблюдайте социальную дистанцию;

если вы заболели норовирусом, оставайтесь дома в течение как минимум двух-трёх дней, пока полностью не исчезнут симптомы.

Норовирус в России

По сообщению Роспотребнадзора, количество острых кишечных инфекций в 2025 году, в частности, выросло. По данным Центра гигиенического образования населения за 2024 год, норовирусная инфекция составляет более 80% всех случаев заболеваний кишечными инфекциями, которых фиксируется примерно 38 на 100 тысяч человек. В 2026 году вспышки норовирусной инфекции были зафиксированы в Тюменской и Владимирской областях.

Почему на круизных лайнерах часто случаются вспышки?

В 2026 году пассажиры и члены экипажа целых трёх круизных лайнеров стали жертвами вирусных инфекций:

в конце апреля на нидерландском судне ”Хондиус” произошла вспышка опасного хантавируса;

6 мая США сообщили о вспышке норовируса на американском круизном лайнере ”Каррибиан Принцесс”;

13 мая стало известно о вспышке норовируса на британском корабле ”Амбишн”.

Норовирус - самое частое вирусное заболевание, которое поражает пассажиров круизных лайнеров. Вирус быстро распространяется в замкнутом пространстве судна, заражёнными становятся как поверхности, так и еда на судне. Инфекция также передается от человека к человеку в многолюдных местах на лайнере - в ресторанах, каютах и развлекательных комплексах. Кроме того, на судах, выполняющих круизы, ограниченное медицинское обслуживание, которое не способствует сдерживанию вспышки инфекции.