Норовирус 2026: вспышка на лайнере, есть ли в России, симптомы и лечение

Екатерина Винник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Франции не пустили на берег никого из 1700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера ”Амбишн”, который пришвартовался в юго-западном городе Бордо, из-за подозрений на вспышку норовируса на борту. Что известно о заболевших на корабле, что такое норовирус и какие у него симптомы, насколько он опасен и почему суда становятся очагами заболеваемости?

Норовирус на круизном лайнере: что известно на данный момент?

По состоянию на 13 мая 2026 года на корабле ”Амбишн”, принадлежащем и управляемом британской круизной компанией Ambassador Cruise Line зафиксирована вспышка норовируса. Симптомы заболевания обнаружены у 49 из 1700 пассажиров и членов экипажа. Большинство пассажиров судна - британцы и ирландцы. 10 мая на борту лайнера скончался 92-летний пассажир, однако о каких-либо симптомах инфекции у него оператор не сообщал, и точная причина смерти будет установлена только после тщательного обследования. 

”Амбишн” вышел из Белфаста в пятницу, 8 мая, отправившись в двухнедельный круиз. В субботу судно заходило в Ливерпуль, после чего на борту был зафиксирован рост количества людей с симптомами норовируса. Во вторник, 12 мая, ”Амбишн” прибыл в Бордо, однако французские власти не выпускают никого на берег. На данный момент заболели 48 пассажиров и один член экипажа. Команда медиков из Бордо собрала образцы для лабораторного исследования, которое будет проведено в местной университетской больнице. 

Что такое норовирус?

Норовирус - это крайне заразный вирус, который, если говорить простыми словами, вызывает рвоту и диарею. Иногда его называют желудочным гриппом, однако к гриппу он никакого отношения не имеет. Норовирусная инфекция, как и ротавирус, будучи кишечной инфекцией, вызывает гастроэнтерит, однако типы вирусов, провоцирующие одно заболевание, разные. 

Норовирусов очень много, и заболеть можно повторно: иммунитет против одного вида не защищает человека от других видов. Более того, неизвестно, насколько хватает иммунитета после болезни, поэтому во время вспышек болеют люди всех возрастов. 

Какие симптомы у норовируса? 

Обычно симптомы норовируса развиваются очень быстро: в течение 12-48 часов после контакта с вирусом.

  • Основные симптомы: диарея, рвота, тошнота, боль в животе
  • Возможные симптомы: температура/лихорадка, головная боль, боль в мышцах, упадок сил. 

Норовирус может протекать без температуры и даже без симптомов. Бессимптомный норовирус встречается у 7% заболевших. 

Когда проходит норовирус?

Обычно норовирусная инфекция длится от одного до трёх дней. Общая слабость как главное последствие болезни может длиться еще несколько дней. 

Чем опасен норовирус?

Главная опасность норовируса - это обезвоживание, симптомы которого следующие: 

  • снижение частоты мочеиспускания 
  • сухость во рту и в горле
  • головокружение 
  • чрезмерная сонливость и спутанность сознания. 

Ежегодно норовирусом болеют около 685 млн человек по всему миру. Количество смертей составляет примерно 200 тысяч или 0,02% от общего числа заболевших.  В группе риска - дети до 5 лет и люди старше 65. 

  • ВАЖНО: если рвота и диарея не прекращаются в течение 3 дней и самочувствие ухудшается, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью. 

Как передается норовирус?

Норовирус передается очень быстро и легко, инфекция появляется: 

  • при контакте с больным - при уходе за ним, употреблении одной и той же еды, использовании одних приборов; 
  • при употреблении продуктов/напитков, в которые попал норовирус; 
  • при контакте с поверхностями и предметами, на которых есть вирус; 
  • воздушно-капельным путем. 

На поверхностях норовирус живет до двух недель. Человек становится заразным сразу же после контакта с вирусом, то есть еще до того, как появляются симптомы, и остаётся заразным до двух недель после выздоровления. 

Диагностика и лечение 

Диагностика норовируса заключается в выявлении вирусной РНК (норовиус - это РНК-вирус) или вирусного антигена в кале. Такой анализ доступен в России и проводится во многих лабораториях. 

Лечение заключается в предотвращении обезвоживания. Антибиотики при норовирусной инфекции не помогают. Наиболее действенные средства при норовирусе те, что восстанавливают водно-солевой баланс. 

Диета при норовирусе предполагает постепенное введение в рацион простых продуктов: риса, куриного мяса, подсушенного хлеба и тд. 

В чем разница между норовирусом и ротавирусом?

  • Норовирус  - основная причина заболеваемости гастроэнтеритом среди взрослых. Ротавирус чаще поражает детей. 
  • Симптомы норовируса проявляются в течение 12-48 часов после контакта. Симптомы ротавируса проявляются в течение одного-трех дней. 
  • Норовирусная инфекция обычно длится один-три дня, ротавирусная - от трёх до 8 дней. 
  • После норовируса человек заразен один-два дня, вирус в кале остаётся до двух недель. После ротавируса вероятность заразить других сохраняется в течение двух недель. 

Как избежать норовируса?

Профилактика норовируса заключается, прежде всего, в соблюдении гигиены. 

  • Как можно чаще мойте руки с мылом и тщательно их вытирайте: вирус быстрее передаётся через влажные поверхности. Санитайзер для рук мало эффективен от этого вируса; 
  • если в доме кто-то болеет норовирусом, важно проводить обработку помещений с использованием дезинфицирующих средств, в частности, бытового отбеливателя; 
  • по возможности избегайте мест, где есть заболевшие вирусом. Если такой возможности нет, носите маску и соблюдайте социальную дистанцию; 
  • если вы заболели норовирусом, оставайтесь дома в течение как минимум двух-трёх дней, пока полностью не исчезнут симптомы. 

Норовирус в России 

По сообщению Роспотребнадзора, количество острых кишечных инфекций в 2025 году, в частности, выросло. По данным Центра гигиенического образования населения за 2024 год, норовирусная инфекция составляет более 80% всех случаев заболеваний кишечными инфекциями, которых фиксируется примерно 38 на 100 тысяч человек. В 2026 году вспышки норовирусной инфекции были зафиксированы в Тюменской и Владимирской областях.  

Почему на круизных лайнерах часто случаются вспышки?

В 2026 году пассажиры и члены экипажа целых трёх круизных лайнеров стали жертвами вирусных инфекций: 

  • в конце апреля на нидерландском судне ”Хондиус” произошла вспышка опасного хантавируса; 
  • 6 мая США сообщили о вспышке норовируса на американском  круизном лайнере ”Каррибиан Принцесс”; 
  • 13 мая стало известно о вспышке норовируса на британском корабле ”Амбишн”. 

Норовирус - самое частое вирусное заболевание, которое поражает пассажиров круизных лайнеров. Вирус быстро распространяется в замкнутом пространстве судна, заражёнными становятся как поверхности, так и еда на судне. Инфекция также передается от человека к человеку в многолюдных местах на лайнере - в ресторанах, каютах и развлекательных комплексах. Кроме того, на судах, выполняющих круизы, ограниченное медицинское обслуживание, которое не способствует сдерживанию вспышки инфекции.

