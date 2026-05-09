Вспышка хантавируса на лайнере 2026: что это за болезнь, симптомы, зараженные

После того как мир пережил пандемию COVID-19, любые сообщения о новой смертельной инфекции вызывают у миллионов людей тревогу. Когда в мае 2026 года информационные ленты заполнились заголовками о вспышке хантавируса на круизном лайнере, об эвакуациях и карантине, в обществе проснулся страх повторения недавнего глобального кризиса. Образы запертых в порту судов, людей в защитных костюмах и экстренных репатриаций слишком сильно напоминали травматичный опыт локдаунов.

Однако специалисты эпидемиологических служб подчеркивают: несмотря на трагические смерти и уникальную способность андского штамма к передаче от человека к человеку, хантавирус отличается от коронавируса, а риск для широкой общественности остается низким. Но каждая новая подробность вспышки заставляет задавать одни и те же вопросы - что это за болезнь, как она распространяется, поддается ли она лечению, и не стоит ли готовиться к новой пандемии.

Хантавирус - что это за болезнь?

Хантавирусы - это обширная группа вирусов, на протяжении столетий существовавших в природных очагах на нескольких континентах. Их основными резервуарами служат различные виды грызунов, у которых инфекция протекает бессимптомно, однако для человека она способна представлять смертельную опасность.

Хантавирусы вызывают у человека два основных клинических синдрома. В Восточном полушарии преобладает геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), при которой поражаются преимущественно почки, а летальность варьируется от 1% до 15% в зависимости от конкретного штамма. В Западном полушарии эти вирусы вызывают хантавирусный легочный синдром (ХЛС), поражающий легкие и сопровождающийся значительно более высокой летальностью - в среднем около 38% инфицированных умирают. Для сравнения: смертность от ГЛПС составляет от 5% до 15%, тогда как ХЛС почти в 40% случаев заканчивается летальным исходом, причем у пожилых пациентов риск смерти особенно высок.

К настоящему времени ученые идентифицировали более 20 различных хантавирусов, распространенных практически по всему миру, за исключением Австралии и Антарктиды, однако лишь некоторые из них представляют серьезную угрозу для человека.

Когда появился хантавирус?

Первое масштабное документированное проявление хантавирусной инфекции относится к периоду Корейской войны (1950-1953), когда более 3 тысяч военнослужащих ООН заболели так называемой корейской геморрагической лихорадкой, сопровождавшейся внутренними кровотечениями и почечной недостаточностью. Слово "хантавирус" происходит от южнокорейской реки Хантан, где в 1978 году впервые выделили возбудитель. В 1993 году на юго-западе США была выявлена ранее неизвестная группа хантавирусов, вызывающая ХЛС. После этой вспышки Центры по контролю и профилактике заболеваний США начали систематическое отслеживание хантавирусных инфекций.

Вспышка хантавируса на лайнере - что происходит?

1 апреля судно MV Hondius вышло из аргентинского порта Ушуая в атлантический круиз, конечной точкой которого должны были стать Канарские острова. На борту находились 87 пассажиров и 60 членов экипажа из 23 стран мира, включая граждан США, Великобритании, Испании, Нидерландов, Германии, Франции, а также одного гражданина России в составе экипажа. Еще 6 апреля у 70-летнего гражданина Нидерландов, находившегося на борту, появились первые симптомы заболевания. 11 апреля он скончался на судне - это была первая смерть, которую тогда еще не связывали с хантавирусом. 69-летняя супруга умершего 24 апреля сошла на острове Святой Елены, а 26 апреля скончалась в аэропорту Йоханнесбурга в ЮАР. Третьей жертвой стала гражданка Германии - она почувствовала недомогание 28 апреля и умерла 2 мая.

В тот же день ВОЗ получила сообщения о вспышке тяжелых респираторных заболеваний на борту лайнера. Кабо-Верде, у берегов которого в тот момент находилось судно, отказало в разрешении на высадку пассажиров, после чего лайнер направился к Канарским островам в Испании. 10 мая судно прибыло в порт Гранадилья-де-Абона на острове Тенерифе под эскортом корабля испанской жандармерии. В тот же день началась эвакуация, организованная властями Испании согласно специальному протоколу: пассажиров перевозили на берег малыми судами, после чего они направлялись на военные и правительственные авиарейсы, следовавшие в родные страны.

По состоянию на 11 мая 94 человека 19 национальностей были эвакуированы. Все пассажиры были отнесены ВОЗ к категории "контактов высокого риска" с рекомендацией 42-дневного карантинного наблюдения после предполагаемого воздействия вируса. Часть экипажа осталась на борту - сегодня вечером судно отправилось в Нидерланды для полной дезинфекции, в Роттердам оно прибудет через примерно 5 дней.

В общей сложности зарегистрировано 10 случаев заражения вирусом Андес. Из них 7 подтверждены лабораторно, а 3 из этих подтвержденных случаев привели к летальному исходу. Последние положительные тесты выявлены у гражданки Франции (она была эвакуирована и помещена на карантин в Париже, ее состояние ухудшается) и у американца (у него инфекция протекает бессимптомно). Также у второго американца наблюдаются легкие симптомы.

Передается ли хантавирус от человека к человеку?

Подавляющее большинство хантавирусов не способно к межчеловеческой передаче. Основной путь заражения - аэрогенный: вирусные частицы из высохших мочи, помета или слюны инфицированных грызунов поднимаются в воздух и попадают в дыхательные пути человека.

Заражение часто происходит при уборке закрытых помещений - сараев, дач, чердаков, подвалов - где скапливаются мышиные экскременты; подметание или использование пылесоса особенно опасны, так как создают аэрозоль с высокой концентрацией вируса.

Возможен также контактный путь - через прикосновение к загрязненным поверхностям с последующим переносом вируса на слизистые оболочки рта или носа. Заражение через укусы или царапины грызунов крайне редко, но теоретически возможно.

Что такое хантавирус Андес?

Штамм Андес - разновидность хантавируса, эндемичная для сельских районов Южной Америки, в особенности для Патагони (прежде всего, области Айсен). Он принадлежит к группе хантавирусов Нового Света и вызывает ХЛС. Ключевая особенность вируса Андес, отличающая его от всех остальных хантавирусов, заключается в документально подтвержденной способности передаваться от человека к человеку при продолжительном тесном контакте. Основным природным резервуаром вируса Андес служит длиннохвостый рисовый хомячок, обитающий в дикой природе Южной Америки.

Заражение человека происходит преимущественно при вдыхании аэрозольных частиц, содержащих вирус, из мочи, помета или слюны инфицированных грызунов. Этот путь инфицирования является основным, однако в замкнутых пространствах с большим скоплением людей - таких как круизное судно - становится возможной и межчеловеческая передача.

Летальность вируса Андес оценивается как одна из самых высоких среди хантавирусов: по различным данным, она составляет от 30% до 60%, причем ВОЗ в своих бюллетенях указывает показатель около 40%. Инкубационный период вируса Андес составляет от 7 до 42 дней (в среднем 3 недели), что обуславливает необходимость длительного карантинного наблюдения за контактными лицами.

Как передается хантавирус Андес?

Вирус Андес - это единственный известный науке хантавирус, для которого существует лабораторно подтвержденная и эпидемиологически доказанная способность к передаче от человека к человеку. Межчеловеческая передача требует длительного и тесного контакта с инфицированным лицом, особенно в замкнутых помещениях - каютах, общих обеденных залах - в период острой фазы заболевания, когда у больного уже есть симптомы.

Результаты генетического анализа вируса, выделенного у заболевших на лайнере, показали полную идентичность геномов у нескольких пассажиров, что однозначно свидетельствует именно о цепочке межчеловеческой передачи, а не о множественных независимых заражениях от грызунов. Наивысшая степень риска приходится на лиц, длительно делящих постель или спальное помещение с больным. При этом подчеркивается, что риск заражения для широкой общественности и при мимолетных контактах (например, в аэропорту) остается крайне низким.

Каковы первые симптомы хантавируса?

Начальная стадия хантавирусной инфекции характеризуется неспецифическими симптомами, что существенно затрудняет раннюю диагностику. Болезнь маскируется под грипп или острую респираторную вирусную инфекцию: внезапно повышается температура до 39-40°C, появляются озноб и сильная головная боль.

Картина ранних симптомов включает:

лихорадку, озноб и ощущение сильной слабости;

мышечные боли, особенно в спине и пояснице;

головную боль;

желудочно-кишечные проявления;

сухой кашель (впоследствии).

По мере прогрессирования заболевания, обычно через 3-7 дней после появления первых признаков, развиваются два основных клинических сценария:

При ХЛС легкие больного наполняются жидкостью - возникает чувство сдавленности в груди, нарастает одышка, дыхание становится затрудненным; пациенту требуется немедленная кислородная поддержка;

При ГЛПС, напротив, поражаются почки: появляются сильные боли в пояснице, отеки, нарушение выделения мочи, вплоть до острой почечной недостаточности, требующей диализа.

Инкубационный период составляет от 7 до 42 дней, в среднем от 2 до 4 недель. Именно эта продолжительная скрытая фаза заболевания обуславливает необходимость длительного наблюдения за всеми, кто мог подвергнуться воздействию вируса, поскольку инфицированный человек способен распространять инфекцию еще до появления явных клинических признаков.

Хантавирус - какой процент смертности?

Смертность при хантавирусной инфекции сильно варьирует в зависимости от типа вируса. ХЛС летален почти в 40% случаев (CDC): из каждых десяти заразившихся в среднем четверо погибают, причем у пожилых людей, имеющих сопутствующие заболевания, этот показатель возрастает до 40-50%. ГЛПС имеет значительно менее высокую летальность: от 1% до 15% в зависимости от конкретного штамма и качества медицинской помощи. Следует отметить, что своевременное обращение за медицинской помощью и раннее начало интенсивной терапии могут существенно снизить риск летального исхода.

Как лечить хантавирус?

Пока не существует специфического противовирусного препарата, способного уничтожить хантавирус в человеческом организме. Лечение носит поддерживающий характер и направлено на поддержание жизненно важных функций до тех пор, пока иммунная система пациента не справится с инфекцией самостоятельно. При хантавирусном легочном синдроме основа терапии - это ИВЛ или дополнительная кислородная поддержка, а также применение препаратов для стабилизации артериального давления. При ГЛПС может потребоваться гемодиализ для замещения функции почек. Ранняя госпитализация в отделение интенсивной терапии - решающий фактор выживания больного.

Когда появится вакцина от хантавируса?

Зарегистрированной вакцины от хантавируса также нет. Единственная вакцина, разработанная в 1988 году академиком Ли Хо Ваном, - Hantavax - получила ограниченное применение в Южной Корее, однако не прошла международную сертификацию и не рекомендована ВОЗ. После событий на MV Hondius несколько фармацевтических компаний и международных исследовательских групп активизировали вакцинные разработки. Наиболее заметный шаг - заявление американской биотехнологической компании Moderna о начале ранней стадии разработки мРНК-вакцины от хантавируса). Одновременно международная группа ученых из Великобритании, США и Южной Африки разрабатывает вакцину по технологии "силикации", позволяющей сделать препарат термостабильным, не требующим холодовой цепи для хранения и пригодным для использования в труднодоступных регионах. В РФ специалисты Центра им. Н.Ф. Гамалеи оценивают возможный срок создания вакцины против хантавируса примерно в полтора года при условии выделения необходимого финансирования.

Как защититься от хантавируса?

Главная стратегия профилактики хантавирусной инфекции сводится к минимизации контакта с грызунами и их выделениями, а также к соблюдению правил безопасности при проведении уборки в местах, потенциально загрязненных мышиными экскрементами:

Избегать любого контакта с дикими грызунами, их пометом, мочой и гнездами;

Проводить дератизацию - системное уничтожение грызунов в жилых и хозяйственных постройках;

Не подметать и не пылесосить участки с мышиным пометом сухим способом - это приводит к поднятию в воздух зараженной пыли; использовать исключительно влажную уборку с применением дезинфицирующих растворов и защитных перчаток;

Обеспечивать хорошую вентиляцию помещений перед началом уборки;

Герметизировать щели и отверстия в зданиях, препятствуя проникновению грызунов.

Особое внимание профилактическим мерам должны уделять лица, проживающие в сельской местности и в районах с известными природными очагами хантавирусной инфекции, а также дачники в весенне-летний период, когда активность грызунов возрастает.

Хантавирус появился в России?

Хантавирусы распространены по всему миру, однако их видовой состав и связанные с ними клинические синдромы различаются по регионам. На территории РФ циркулируют несколько видов хантавирусов, вызывающих ГЛПС. Наиболее активные природные очаги расположены в Поволжье и на Урале - прежде всего в Республике Башкортостан, Удмуртии, Татарстане, а также в Свердловской и Самарской областях. Ежегодно в этих регионах регистрируются тысячи случаев заболевания.

Однако штамм Андес, ответственный за вспышку на лайнере, в России никогда не выявлялся, а его основной природный носитель на территории РФ не зафиксирован. Роспотребнадзор ввел усиленные меры санитарно-карантинного контроля на всех пунктах пропуска через госграницу после сообщений о вспышке. Лаборатории оснащены тест-системами, способными выявлять вирус Андес. Ведомство оценивает вероятность завоза и распространения вируса Андес в России как минимальную.

Хантавирус 2026 - будет ли эпидемия?

Специалисты ВОЗ, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и национальных органов здравоохранения едины во мнении: широкомасштабное распространение хантавируса по сценарию пандемии COVID-19 крайне маловероятно. Этому препятствует несколько фундаментальных биологических особенностей вируса. Межчеловеческая передача, даже для штамма Андес, требует длительного и тесного контакта с заболевшим в закрытом помещении, что резко ограничивает скорость и масштаб распространения. Вирус не распространяется воздушно-капельным путем по типу гриппа или коронавируса. Пик заразности у инфицированного человека приходится на тот момент, когда у него уже появляются выраженные симптомы, что облегчает изоляцию заболевших и разрыв цепочек передачи.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус Тенерифе подчеркнул, что это не новый ковид, хотя и отметил, что количество заражений скорее всего вырастет среди бывших пассажиров лайнера. Генсек ООН Антониу Гутерриш оценил риск для общественного здоровья из-за вспышки хантавируса как низкий. Европейская комиссия также опубликовала заявление, сообщив об отсутствии подтвержденных оснований опасаться массового заражения в Европе.